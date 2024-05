Roma, il bilancio migliora: la UEFA toglie uno dei paletti del Fair Play Finanziario

Mentre la Roma è impegnata a giocarsi un piazzamento europeo nelle ultime due giornate di campionato, con la speranza Champions che è ormai nelle sole mani dell’Atalanta, la società giallorossa registra un ottimo risultato sul fronte gestionale.

Come riporta l’edizione odierna de Il Tempo, il lavoro di taglio dei costi portato avanti dalla gestione Friedkin permetterà alla Roma di avere un paletto in meno per quanto riguarda il Fair Play Finanziario imposto dalla UEFA in vista della prossima stagione. I bilanci in continuo miglioramento, infatti, hanno convinto il massimo organo del calcio di europeo ad allentare un minimo la presa nei confronti dei giallorossi.

A sparire sarà il cosiddetto Transfer Balance. Quel meccanismo, che ha condizionato diverse sessioni di mercato di Inter prima e Roma fino ad adesso, che obbliga un club un saldo, definito come la differenza tra i costi (somma di stipendio e ammortamento) dei giocatori in uscita e i costi dei calciatori in entrata, che doveva essere positivo per poter iscrivere un nuovo giocatore nella lista UEFA in sostituzione di un altro.

Nell’accordo con l’EUFA era stabilito che il Transfer Balance sarebbe decaduto alla fine della stagione 2023/24, applicandosi condizionatamente alle stagioni 2024/25, 2025/26 e/o 2026/27. Ovviamente in caso di risultati di bilancio con un trend positivo, rientrando così nei parametri concordati in ottica di un futuro pareggio di bilancio. Cosa che è avvenuta e che permetterà ai giallorossi di operare sul mercato, che vedrà una nuova guida nella carica di ds (sempre più probabile l’approdo di Florent Ghisolfi) e a Trigoria sperano di poter usufruire dei generosi introiti che solamente la Champions League permette di ottenere.