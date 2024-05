DAZN amplia la propria offerta gratuita: 10 nuovi canali disponibili

Continua a puntare sul mercato free DAZN, che ha appena annunciato il lancio di 10 nuovi canali gratuiti. Questi saranno disponibili a brevissimo per tutti gli utenti senza che ci sia bisogno di essere abbonati alla piattaforma streaming.

Il lancio di questi 10 nuovi canali è possibile grazie alla collaborazione fra DAZN e Amagi. L’obiettivo è quello di ampliare ulteriormente la sua offerta sportiva gratuita. «Questa iniziativa segna una pietra miliare significativa nell’impegno di DAZN nel fornire intrattenimento sportivo senza precedenti ai fan di tutto il mondo, offrendo più punti di contatto, più sport, a ogni fascia di prezzo», si legge nella nota della piattaforma streaming britannica.

Questi canali offriranno una serie di accattivanti contenuti sportivi. L’accordo consolida ulteriormente DAZN come casa globale degli sport da combattimento con il lancio di due nuovi canali di boxe che forniranno ai fan contenuti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, completando l’ampio portafoglio di oltre 150 combattimenti in diretta di alto livello che DAZN trasmette ogni anno. Inoltre, questi canali garantiranno di spaziare dal padel al tennis, passando agli sport motoristici e al biliardo.

Tra i canali inclusi in questa line-up ci sono Matchroom Boxing, Boxing TV, PDC Darts, Motorvision TV, Lacrosse TV, Padel TIME TV, SportStak, Moto America TV, Billiard TV e ACL Cornhole TV.

Shay Segev, CEO del Gruppo DAZN, ha dichiarato: «Attraverso il livello gratuito di DAZN, i fan potranno accedere gratuitamente a una vasta gamma di sport, inclusi i migliori sport da combattimento. Sfruttando la portata mondiale di DAZN e la tecnologia leader di mercato, questi canali sbloccheranno la migliore azione sportiva in modi nuovi. Siamo orgogliosi che sempre più organizzazioni sportive riconoscano DAZN come il partner preferito mentre cercano di coinvolgere un pubblico più vasto: siamo l’unico partner in grado di offrire questa presenza globale».

«Il nostro obiettivo è diventare la piattaforma di destinazione sportiva di riferimento per tutti gli appassionati di tutto il mondo, offrendo la migliore proposta per ogni utente. L’aggiunta di Matchroom Boxing e Boxing TV sottolinea DAZN come la casa globale della boxe e degli sport da combattimento e garantisce che stiamo creando più punti di contatto con un numero di appassionati di sport mai visto prima», ha concluso Segev.

«Questa partnership ampliata con DAZN dimostra la potenza della tecnologia di Amagi nel fornire un’esperienza di canale VELOCE e senza soluzione di continuità – ha commentato Baskar Subramanian, co-fondatore e CEO di Amagi –. Con la nostra esperienza e leadership nei contenuti, nella tecnologia e nella pubblicità nello spazio FAST, stiamo consentendo a DAZN di ampliare ulteriormente l’accessibilità dei contenuti sportivi per un pubblico globale, guidando la crescita degli utenti e il coinvolgimento per la piattaforma».

DAZN ha recentemente nominato Elena Novokreshchenova CEO globale di Freemium. Sotto la sua guida, DAZN sta esplorando attivamente le opportunità per aggiungere contenuti sportivi entusiasmanti al suo piano gratuito, sottolineando l’impegno nell’offrire un programma sportivo diversificato e avvincente ai fan di tutto il mondo. Novokreshchenova supervisionerà questa espansione e ha dichiarato dell’accordo «Come parte di questa partnership con Amagi, DAZN offrirà un accesso più ampio ai contenuti sportivi a un pubblico più vasto, il che è fondamentale per il continuo successo della piattaforma. DAZN è impegnata ad aprire un nuovo modo di trasmettere lo sport in streaming».

Amagi, dopo questa partnership strategica ampliata, lavorerà come partner esclusivo di DAZN per tecnologia, contenuti e monetizzazione. Questa collaborazione sfrutterà le capacità complete di Amagi per supportare le operazioni di trasmissione in tempo reale sul cloud e per gestire i canali FAST posseduti e gestiti.