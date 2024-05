Addio De Zerbi-Brighton: decisione consensuale dopo una lunga trattativa

Roberto De Zerbi si appresta a vivere la sua ultima partita da allenatore del Brighton. Infatti, nel pomeriggio di sabato, a sorpresa, il club inglese ha comunicato di aver trovato un accordo con il tecnico italiano in merito al suo contratto che prevedeva un accordo fino al 2026.

Come riporta l’edizione odierna del La Gazzetta dello Sport, l’addio ai Seagulls non arriva in seguito a un accordo già perfezionato di De Zerbi con un altro club, ma per una divergenza di vedute sul futuro del club. Inoltre, a influire sulla decisine dell’allenatore ex Sassuolo è una stagione vissuta nell’anonimato nonostante lo storico traguardo di giocare una competizione europea, l’Europa League nel dettaglio.

Tornando al futuro di De Zerbi, questo non dovrebbe essere al Bayern Monaco, visto che il direttore generale dei bavaresi Max Eberl ha fatto sapere che il prossimo allenatore non sarà italiano. Una porta che si chiude, quindi, ma per lui ne rimangono diverse aperte o che comunque si possono aprire nei prossimi giorni. Al momento sembra essere più probabile una sua permanenza in Premier League, vista anche la situazione di incertezza che vivono due big del calcio inglese come Chelsea e Manchester United.

Infine, la sorpresa più grande è arrivata dalla decisione del club di non far valere la clausola rescissoria presente nel contratto di De Zerbi. Infatti, come fatto con Graham Potter, il club inglese aveva inserito un indennizzo di 12 milioni di euro, cifra che ogni club avrebbe dovuto versare se avesse voluto liberare De Zerbi dal Brighton e farlo sedere sulla propria panchina. Nelle lunghe discussioni, iniziate per programmare il futuro, questa questione è entrata sicuramente a gamba tesa con le parti che però hanno deciso di venirsi incontro (i dettagli non sono stati ufficializzati) per programmare per tempo la prossima stagione.

De Zerbi, quindi, ha ottenuto di rimanere senza vincoli di alcuna sorte al Brighton che, in segno di riconoscenza verso il tecnico italiano, ha fatto decadere la sua clausola rescissoria dopo una lunga trattativa fra le parti.