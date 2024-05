La finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus, che ha visto i bianconeri uscire vincitori grazie al gol di Dusan Vlahovic, è stata seguita dal vivo da 66.854 spettatori, che hanno riempito le tribune dell’Olimpico di Roma, per un incasso complessivo che ha toccato quota 4,5 milioni di euro.

Si tratta di un ottimo risultato, che si piazza al terzo posto nella speciale classifica degli incassi registrati nella competizione. Davanti alla sfida di ieri sera ci sono altre due finali: quella dell’anno scorso fra Fiorentina e Inter, che mantiene il record, e la partita del 2022 fra Juventus e gli stessi nerazzurri. Queste due rimangono le uniche ad aver superato la soglia dei 5 milioni di euro.

Atalanta Juventus incasso – La classifica

La finale di ieri ha consegnato, quindi, il primo e unico trofeo stagione per la formazione di Massimiliano Allegri, mentre gli uomini di Gian Piero Gasperini avranno la possibilità di rifarsi quando a Dublino scenderanno in campo per la finalissima di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Di seguito, la classifica degli incontri di Coppa Italia che hanno fatto segnare i maggiori incassi: