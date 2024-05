Perché portano via il pallone dopo il gol? Anche quest’anno in occasione della finale di Coppa Italia Frecciarossa tra Juventus e Atalanta, Socios.com, in collaborazione con Lega Serie A, svilupperà due importanti iniziative legate a queste emozioni.

Per il terzo anno consecutivo, al termine della gara, sarà premiato sul terreno di gioco dello stadio “Olimpico” di Roma l’MVP powered by Socios.com, che sarà assegnato al miglior giocatore della sfida, sulla base delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye.

Perché portano via il pallone dopo il gol? L’asta su Socios

Nei giorni successivi al match, invece, gli utenti di Socios potranno aggiudicarsi i palloni dei gol della Finale attraverso l’app mobile e web app Socios.com. A seguito di ogni gol apparirà sullo schermo televisivo, a livello globale per una copertura complessiva di 180 territori, un QR Code che rimanderà a tutte le informazioni relative alle tempistiche dell’asta di ogni singolo pallone.

Infatti, come avviene già durante le gare di Serie A, l’autenticità dei palloni dei gol raccolti durante la partita sarà verificata su Chiliz, la Blockchain dello sport, e saranno integrati con un chip NFC che consentirà al proprietario del pallone di visualizzare il Certificato di Autenticità e guardare il gol in qualsiasi momento utilizzando il proprio smartphone.

Nello specifico, per il match dello stadio Olimpico di Roma, verrà utilizzato lo speciale Puma Orbita di colorazione oro, impreziosito dalla scritta “Finale | Atalanta-Juventus – Roma, 15 Maggio 2024”.