Real, Hazard costa anche dopo il ritiro: bonus Champions da 6 mln al Chelsea

Eden Hazard è stato senza dubbio una delle più grandi delusioni degli ultimi anni per il Real Madrid. Delusione che i Blancos non hanno ancora smesso di pagare, nonostante il 33enne belga si sia ritirato a ottobre scorso. Infatti, come riporta il sito britannico The Telegraph, il raggiungimento della finale di Champions League da parte del Real Madrid fa scattare una clausola presente nell’accordo fra Chelsea e i Blancos che ha portato Hazard in Spagna.

Anche se il calciatore si è ritirato a fine 2023, il primo contratto siglato con la sua nuova squadra, e che decide il periodo entro cui scattano i bonus in favore della società venditrice, è valido come detto fino al 30 giugno 2024.

Nel 2019 Chelsea e Real Madrid si accordarono per una cifra monstre di 102,5 milioni di euro come base fissa più bonus variabili, legati a risultati individuali e di squadra, per un totale di 40 milioni. Visto lo scarso rendimento di Hazard, anche per i moltissimi infortuni avuti dal belga in Spagna, molti di questi bonus sono rimasti inespressi, ma non quelli di squadra. E uno fra questi è proprio il raggiungimento della finale di Champions 2024/25 che permette al Chelsea di incassare 5,8 milioni.

Una cifra marginale rispetto all’ammontare dell’affare Hazard, ma che sicuramente non è considerata di poco conto dalle parti di Stamford Bridge, viste anche le ultime vicende economico-finanziare che stanno mettendo il club londinese sotto stretta sorveglianza della Premier League.

Un piccolo tesoretto che arriva quando ormai il capitolo Hazard sembrava chiuso per il Real Madrid, ma che continua a essere uno dei migliori affari del mercato nella storia del Chelsea, con buona pace dei Blancos.