Netflix punta sullo sport: accordo globale con la NFL per le partite di Natale

Netflix punta sullo sport in diretta streaming per il futuro e in vista del prossimo Natale si regala una novità assoluta, ma di enorme prestigio. La celebre piattaforma, infatti, il 25 dicembre 2024 trasmetterà in diretta globale (e dunque anche in Italia) due partite di NFL. L’accordo fra Netflix e la lega nazionale del football americano, non finisce qui. Infatti, le parti hanno siglato un contratto di tre anni che garantisce la trasmissione di almeno una partita nel giorno di Natale anche per gli anni 2025 e 2026.

La collaborazione tra Netflix e NFL va avanti ormai da due d’anni e affonda le proprie radici in contenuti on demand la serie di successo “Quarterback” nel 2023. Quest’estate, “Receiver” sarà presentato in anteprima su Netflix e seguirà cinque dei migliori ricevitori di passaggi della NFL durante il loro ultimo anno: Davante Adams (Las Vegas Raiders), Justin Jefferson (Minnesota Vikings), George Kittle (San Francisco 49ers), Deebo Samuel (San Francisco 49ers) e Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions).

«L’anno scorso abbiamo deciso di fare una grande scommessa sul live, attingendo a enormi fandom di commedie, reality, sport e altro ancora – ha affermato Bela Bajaria, Chief Content Officer di Netflix –. Non ci sono eventi annuali dal vivo, sportivi o altro, che si confrontano con il pubblico come la NFL. Siamo molto entusiasti di questo accordo».

«Non potremmo essere più contenti di essere la prima lega sportiva professionistica a collaborare con Netflix per portare partite dal vivo ai fan di tutto il mondo – ha affermato Hans Schroeder, vicepresidente esecutivo di Media Distribution della NFL –. Tradizione e la collaborazione con Netflix, un servizio il cui giorno più importante dell’anno è tipicamente questa festività, è la combinazione perfetta per far crescere questo evento a livello globale per i fan della NFL».

Le partite che saranno trasmesse sulla piattaforma streaming Netflix, e più in generale l’intero calendario della stagione 2024 della NFL sarà ufficializzato nella serata odierna statunitense. La NFL ha lanciato la disputa delle partite a Natale nel 1971 prima di riproporli su base semi-regolare nel 1989. Dal 2020, invece, sono un appuntamento fisso riscontrando un grandissimo successo, classificandosi tra i primi 25 programmi TV più visti del 2023; la partita Raiders contro Chiefs di quest’anno ha attirato il maggior numero di spettatori il giorno di Natale dal 1988. In totale, la NFL ha organizzato 30 gare a Natale.