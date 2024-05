Serie A, Marotta: «Mai messa in discussione la fiducia a Casini»

Nelle ultime settimane il clima intorno al calcio italiano si è infuocato, con le varie componenti federali che hanno fatto quadrato contro la proposta di introdurre una authority indipendente da parte del governo (su proposta del ministro per lo Sport Andrea Abodi) che controllasse i conti dei club.

Ma questo fronte comune non è mai stato del tutto unito, visto che le crepe erano evidenti già da diverse settimane. Per esempio, all’interno della Lega Serie A, qualche giorno prima dell’incontro con il ministro Abodi e i vertici di calcio e basket per discutere della riforma, Inter, Juventus, Milan e Roma avevano mandato una lettera indirizzata al presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, per invitarlo a sottolineare come la posizione di queste quattro società non fosse del tutto allineata con quella delle altre 16.

Soprattutto per quanto riguarda la questione riduzione a 18 squadre del massimo campionato italiano che vedeva Inter, Juve, Milan e Roma favorevoli, ma con una posizione opposta degli altri club. Posizioni manifestamente espresse in un’Assemblea di Lega precedente. Quella lettera delle quattro società, poi, era stata interpretata come un chiaro segnale di sfiducia verso Casini.

Posizione che però non è stata confermata dalle dirette interessate, anzi. A confermarlo è quest’oggi l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta: «Mai stata in discussione la fiducia a Casini». Queste le poche parole usate dall’ad nerazzurro all’uscita dalle sede del CONI, dove si è svolta l’Assemblea di Lega Serie A.