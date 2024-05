Monza, Fininvest apre ad altri investitori: se ne riparlerà nel 2025

Le trattative per la vendita del Monza sono state sospese. Fininvest e Orienta Capital Partners hanno deciso di interrompere temporaneamente le discussioni riguardo l’apertura del capitale del club calcistico a causa di divergenze significative sulla struttura dell’accordo, giudicate difficili da superare. Fonti vicine alla trattativa – spiega Il Sole 24 Ore – riportano che la decisione di fermare i colloqui arriva dopo mesi di «dialogo trasparente e costruttivo». Nonostante ciò, le stesse fonti indicano che le parti hanno concordato di mantenere aperti i canali di comunicazione per eventuali futuri negoziati sullo stesso argomento.

La negoziazione tra il Monza e il fondo Orienta era in corso da mesi, intensificandosi con il passaggio di consegne a Marina e Pier Silvio Berlusconi dopo la morte di Silvio Berlusconi. Le trattative si sono interrotte nella fase finale a causa di divergenze sulla struttura del riassetto del club. L’ultima proposta in discussione prevedeva che Orienta acquisisse il 70% del club, lasciando a Fininvest il restante 30%.

In precedenza, erano state considerate altre opzioni, tra cui una che prevedeva Orienta come socio di minoranza e Fininvest che manteneva il controllo per un periodo determinato prima di un eventuale disimpegno. Nell’ultimo incontro tra i dirigenti di Orienta e il management di Fininvest, avvenuto martedì scorso, si è cercato di trovare un accordo su prezzo e tempistiche della cessione.

Le indiscrezioni indicano che il valore discusso era di 70 milioni per il 70% del club. Dopo alcuni giorni di riflessione, le parti hanno deciso di interrompere i colloqui, nonostante il clima di massima collaborazione tra Fininvest e Orienta. Fonti indicano che il vero ostacolo sarebbe stato rappresentato dalle preoccupazioni di Orienta sulle prospettive e la sostenibilità dell’investimento.

Cosa succede ora? Nulla cambia, Fininvest rimane azionista di maggioranza del club. La holding della famiglia Berlusconi resta interessata a aprire il capitale del Monza ad altri investitori, ma ulteriori esplorazioni in tal senso potranno concretizzarsi solo al termine della prossima stagione calcistica, quella 2024/25.