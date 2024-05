Inter, Lautaro vince contro l’ex agente: nullo il contratto di rappresentanza

Dopo la conquista dello scudetto, con la coppa che sarà alzata al cielo domenica post gara contro la Lazio, per Lautaro Martinez arriva una vittoria anche extra campo. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il capitano e numero 10 nerazzurro ha vinto la causa contro i suoi ex agenti al Tribunale di Milano.

Ieri, grazie al lavoro dei propri avvocati Federico Venturi Ferriolo, Gian Paolo Coppola e Lorenzo Del Nero di LCA Studio Legale, Lautaro ha ottenuto l’approvazione del massimo organo giudiziario che si è pronunciato in suo favore nella causa contro gli ormai ex procuratori, Carlos Yaque e Rolando Zarate, dichiarando la nullità del contratto di rappresentanza firmato a suo tempo.

Una vicenda, che di riflesso, riguarda la stessa Inter, che ora può trattare il rinnovo di contratto trovando dall’altra parte Alejandro Camano, unico rappresentante di Lautaro, senza temere alcuna complicazione su questo fronte. Per lui è pronto un rinnovo che lo porterebbe a essere il calciatore più pagato della rosa di Simone Inzaghi, anche lui in attesa di mettere nero su bianco un nuovo accordo con il club campione d’Italia.