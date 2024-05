Il Miglior Broker Forex Italiano nel 2024: Analisi e pareri degli esperti

La mia ricerca del miglior broker forex italiano ha preso in considerazione diversi fattori, dai costi di trading alla potenza analitica, al supporto clienti e alle risorse educative. Il risultato? Un’analisi completa dei migliori broker forex per i trader italiani che prende in considerazione sia i numeri che gli aspetti intangibili dell’esperienza di trading di un broker.

In base alla mia analisi, i migliori broker forex italiani sono:

Tutti i broker forex che ho recensito per questa carrellata sono autorizzati da autorità di regolamentazione finanziaria “Tier-1” all’interno dell’UE. I broker forex regolamentati all’interno dell’UE operano in conformità alla direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID). Questa direttiva è stabilita dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

L’ESMA è responsabile della supervisione delle autorità di regolamentazione dei mercati finanziari di ciascun paese dell’UE, verificando che si attengano alle loro regole. Questi regolamenti sono concepiti per garantire che le autorità di regolamentazione finanziaria di ciascun Paese mantengano un ambiente di mercato in cui i partecipanti agiscano in modo equo e trasparente. Questa supervisione contribuisce a salvaguardare gli investitori da manipolazioni e frodi di mercato.

Per i trader italiani, la tranquillità è data dal fatto che tutti i broker Forex possiedono licenze rilasciate da organismi che rientrano nella sorveglianza dell’ESMA, come la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), la Swiss Financial Markets Supervisory Authority (FINMA) e la Federal Financial Supervisory Authority (BaFin).

Altre autorità di regolamentazione dell’UE sono la Central Bank of Ireland (CBI) e la Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) della Polonia. Le autorità di regolamentazione al di fuori dell’UE, come la Financial Conduct Authority del Regno Unito e l’Australian Securities and Investments Commission (ASIC), indicano l’integrità di un broker, ma non sono applicabili ai trader dell’UE.

1. FP Markets – Eccellente broker a basso spread

FP Markets è un broker forex fondato in Australia nel 2005. La società offre ai trader italiani un’ampia gamma di strumenti finanziari, tra cui coppie di valute, materie prime, azioni, indici, ETF e criptovalute. I titolari dei conti possono scegliere tra quattro piattaforme di trading: MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader e TradingView. Inoltre, per gli utenti di MetaTrader 4 e MetaTrader 5 è disponibile uno speciale toolbox.

FP Markets è regolamentato da tre enti normativi: la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), l’Australian Securities and Exchange Commission (ASIC) e la Financial Sector Conduct Authority (FSCA). La società ha anche un’entità non regolamentata registrata a Saint Vincent e Grenadine.

I punti chiave di FP Markets:

Eccellente selezione di piattaforme di trading

Bassi costi di trading con spread ridotti

Tassi di trading competitivi sia sui conti a soli spread che su quelli a sole commissioni

Ben regolamentato e affidabile

FP Markets: spread bassi

Gli spread nel trading forex possono fare la differenza tra il pareggio e il profitto. Quanto più stretti sono gli spread – più vicini a 0,0 pip – tanto più facile è per un trader forex fare soldi. Molti broker dichiarano spread grezzi che partono da 0,0 pip, ma questa è solo una parte della storia.

Gli spread pubblicati sul sito web di un broker sono variabili. Ciò significa che a volte gli spread possono scendere fino a 0,0 o 0,1 pip, ma non è garantito che rimangano tali per un certo periodo di tempo. Per questo motivo ho testato gli spread medi di dieci broker principali per le cinque principali coppie di valute per un periodo di 24 ore.

Sono rimasto impressionato dal fatto che gli spread RAW di FP Markets siano rimasti costantemente bassi durante il periodo di test e dalla coerenza generale del broker con le sue affermazioni. Lo spread medio per le coppie principali durante il giorno di test è stato di 0,44 pip. Considerate questo cambiamento nel contesto del mio ultimo broker, che si è attestato a ben 1,12 pip.

Tipi di conto di FP Markets

FP Markets offre una varietà di conti di trading Forex progettati per soddisfare le esigenze di diversi tipi di trader. Questi conti sono accessibili attraverso le piattaforme MetaTrader 4 e MetaTrader 5.

Il Conto Standard non applica commissioni e i suoi spread partono da 1,0 pip. Supporta oltre 60 coppie Forex, metalli, indici e materie prime. È possibile operare tramite un’applicazione mobile e utilizzare un VPS, se necessario.

D’altra parte, il Conto Raw offre spread più stretti a partire da 0,0 pip, ma addebita 3,00 dollari per lotto di commissione per ogni lato. Supporta inoltre un’ampia gamma di strumenti di trading e fornisce un’esecuzione rapida delle operazioni.

Entrambi i tipi di conto richiedono un saldo minimo iniziale di 100 dollari USA e consentono strategie di trading automatizzate con EA.

Apprezzo il fatto che FP Markets offra un eccellente ambiente di trading attraverso piattaforme di trading ampiamente riconosciute che si rivolgono sia ai trader principianti che a quelli esperti.

Tuttavia, il motivo principale per cui mi piace FP Markets è la vasta selezione di prodotti disponibili per il trading. Oltre a 63 coppie di valute, è possibile negoziare 11 criptovalute, 46 ETF e oltre 10.000 azioni, indici, energie, metalli e materie prime. Solo un altro broker che ho recensito per questa analisi offre una selezione più ampia.

Piattaforme di trading di FP Markets

FP Markets offre una varietà di piattaforme di trading che soddisfano le diverse esigenze dei trader. Una di queste piattaforme è MT4, che viene fornita con più di 60 indicatori preinstallati che possono essere personalizzati per affinare le strategie di trading. I trader possono anche utilizzare MQL4 per operare con i loro EA. La piattaforma garantisce la sicurezza grazie alla robusta crittografia a 128 bit ed è disponibile su diversi dispositivi, tra cui desktop e mobile.

Rispetto alla MT4, la MT5 offre strumenti tecnici più avanzati, numerosi time frame e tipi di grafico. Supporta inoltre un maggior numero di ordini di trading e include un calendario economico. Inoltre, i trader possono operare su più classi di attività da un’unica piattaforma. Il tester di strategia migliorato della piattaforma è ideale per ottimizzare i bot di trading.

TradingView è una popolare piattaforma di trading nota per le sue soluzioni grafiche complete e per le sue funzioni di social trading. Offre oltre 100.000 indicatori e una vasta gamma di strumenti di disegno per l’analisi tecnica. La piattaforma ha una vivace comunità di oltre 50 milioni di utenti, che consente l’interazione sociale e l’apprendimento tra i trader. TradingView supporta diversi mercati, tra cui il forex e le criptovalute. I trader possono personalizzare indicatori e strategie con Pine Script.

FP Markets’ cTrader offre funzioni di trading avanzate e accesso diretto al mercato. La piattaforma dispone di funzionalità avanzate per gli ordini e di un’interfaccia intuitiva. Supporta diversi tipi di ordini e tattiche di trading diretto. I clienti di FP Markets possono integrare cTrader direttamente nelle loro attività di brokeraggio per sfruttare le sue caratteristiche avanzate. Questa integrazione arricchisce l’esperienza di trading combinando la solida infrastruttura di trading di FP Markets con le funzionalità avanzate di cTrader.

FP Markets: Il mio verdetto

FP Markets offre un’ampia gamma di piattaforme di trading e di mercati finanziari, il che lo rende una scelta interessante per i trader nuovi e intermedi che hanno una chiara comprensione del loro stile di trading preferito e degli strumenti necessari.

2. Pepperstone – Velocità di esecuzione al top

Pepperstone è una scelta eccellente per i trader italiani grazie alla sua impressionante gamma di piattaforme di trading, ai tempi di esecuzione rapidi e ai costi di trading competitivi. Fondata nel 2010, vanta attualmente 400.000 trader a livello globale e un volume di scambi giornaliero di 12,55 miliardi di dollari USA, che la rendono uno dei maggiori broker a livello mondiale.

Pepperstone è regolamentata da FCA, ASIC, CySEC e dalla tedesca BaFin.

Caratteristiche principali di Pepperstone:

Velocità di esecuzione ultra-veloce – fino a 77 ms per gli ordini limitati

Eccezionale selezione di piattaforme di trading

Nessun deposito minimo o commissione di inattività

Velocità di esecuzione di Pepperstone

Pepperstone esegue le operazioni in modo rapido ed efficiente utilizzando un sistema di routing della rete di comunicazione elettronica (ECN). Questo sistema trasmette gli ordini al miglior fornitore di liquidità in base a fattori quali dimensioni, prezzo e condizioni di mercato.

Per testare la velocità di esecuzione di Pepperstone, ho aperto un conto live e ho utilizzato un Expert Advisor per piazzare 20 ordini di mercato e di limite tramite la piattaforma di trading MetaTrader 4. Ho poi calcolato il tempo medio di risposta. Ho poi calcolato il tempo medio di risposta.

Broker CFD Classifica generale Velocità dell’ordine di mercato (ms) Velocità dell’ordine limite (ms) Pepperstone 1 100 77 FXCM 2 123 108 City Index 3 131 95 CMC Markets 4 180 138 IG 5 141 174 Media del settore 139.5 132.5

Nei miei test, ho riscontrato che Pepperstone è in grado di eseguire gli ordini limite in circa 77 ms e gli ordini di mercato in circa 100 ms in media. Rispetto alle medie del settore, rispettivamente di 132,5 ms e 139,5 ms, è evidente che Pepperstone è un broker significativamente più veloce.

Tipi di conto Pepperstone

Pepperstone offre due tipi di conti per i trader forex: Standard e Razor. Il conto Standard non prevede commissioni e offre spread minimi di 1,0 pip per la maggior parte delle principali coppie di valute. D’altra parte, il conto Razor richiede una commissione e offre spread minimi più stretti a partire da 0,0 pip per le principali coppie di valute.

Secondo i miei test, gli spread medi per la coppia di valute EUR/USD in un periodo di 24 ore sono stati di 1,12 pip per il conto Standard e di 0,10 pip per il conto Razor.

Pepperstone offre 62 coppie di valute da negoziare, tra cui principali, minori e cross esotici. Il broker può inoltre vantare un’ampia selezione di prodotti per il trading di CFD, tra cui oltre 1.000 CFD azionari, 25 commodity hard e soft, ETF e indici.

Piattaforme di trading Pepperstone

Pepperstone mi ha colpito non solo per la sua velocità di esecuzione. Questo broker offre la più ampia selezione di piattaforme di trading tra i broker inclusi in questo round-up.

Pepperstone mette a disposizione dei suoi clienti una serie di piattaforme di trading tra cui scegliere. Queste includono TradingView, una piattaforma di grafici sociali con sofisticati strumenti di disegno e indicatori specializzati; cTrader, una piattaforma progettata per il trading algoritmico complesso; MetaTrader 4, la piattaforma più popolare al mondo per il trading sul forex, che è disponibile con indicatori e strumenti di trading aggiuntivi se si opta per il pacchetto Smart Trader Tools di Pepperstone; e MetaTrader 5, la prossima generazione di piattaforme MetaQuotes, che è una versione più potente di MT4 con la maggior parte delle stesse caratteristiche e strumenti di trading più avanzati.

Sebbene Pepperstone sia noto per essere un broker MetaTrader 4 di primo piano, anche la sua offerta TradingView mi ha colpito. TradingView combina un potente sistema di grafici con un’interfaccia in stile social trading. È possibile iniziare con pacchetti di grafici di base che includono cinque indicatori, ma gli abbonamenti premium consentono di aggiungere fino a 20 indicatori a un singolo grafico.

Le piattaforme di Pepperstone sono disponibili nei formati desktop, web e app mobile, una rarità tra i migliori broker. La sua app mobile è inoltre compatibile con entrambi i principali sistemi operativi: iOS e Android.

Pepperstone: Il mio verdetto

Pepperstone è un ottimo broker forex adatto a trader nuovi ed esperti. Offre un’ottima selezione di piattaforme di trading sul Forex per i trader italiani, un’esecuzione veloce e spread bassi, per un’esperienza di trading eccellente e conveniente.

3. Eightcap – Grande selezione di criptovalute

Eightcap è una scelta eccellente per i trader forex italiani grazie alle sue piattaforme facili da usare, ai tipi di conto flessibili e ai prezzi competitivi. Il broker offre tre popolari piattaforme di trading: MetaTrader 4, MetaTrader 5 e TradingView.

Eightcap è un broker regolamentato con licenze rilasciate da quattro enti di regolamentazione affidabili: la FCA del Regno Unito, l’ASIC, la CySEC e la Securities Commission delle Bahamas (SCB).

Caratteristiche principali di Eightcap:

Spread bassi sul conto RAW

Formazione forex di alta qualità con Eightcap Labs

Buona varietà di prodotti di trading, tra cui 56 coppie di valute

Piattaforme MetaTrader 4, MetaTrader 5 e TradingView

Tipi di conto Eightcap

Dal mio punto di vista, il conto Standard può essere una buona opzione nonostante il suo costo leggermente superiore. Con spread a partire da 1,0 pip e nessun costo di commissione, semplifica le spese di trading.

Il broker offre due conti di trading: il conto RAW spread, che utilizza spread di tipo ECN, è l’opzione migliore con spread a partire da 0,0 pip e una media di 0,06 pip per la coppia EUR/USD. Tuttavia, è necessario pagare una commissione di 3,00 dollari per ogni lotto, ma il costo complessivo sarà comunque inferiore a quello del conto Standard.

Eightcap offre un’ampia gamma di strumenti di trading. La caratteristica più importante del broker è la disponibilità di 95 criptovalute, molto più di quelle offerte da altri broker. È inoltre possibile negoziare 56 coppie di valute, indici, azioni e 330 criptovalute.

Piattaforme di trading Eightcap

Eightcap offre tre piattaforme di trading di altissimo livello tra cui scegliere: MetaTrader 4, MetaTrader 5 e TradingView.

MetaTrader 4 offre un trading flessibile con fino a sei tipi di ordini pendenti e consente l’esecuzione sul mercato. La piattaforma supporta anche il trading automatico e dispone di un ampio set di strumenti di analisi tecnica.

Sono rimasto particolarmente colpito dai 30 indicatori integrati nella piattaforma e dagli oltre 2.000 indicatori personalizzati gratuiti e 700 a pagamento, che rendono estremamente semplice l’analisi dettagliata del mercato. Inoltre, Eightcap permette ai trader di personalizzare la loro esperienza grafica utilizzando 24 oggetti analitici come linee, canali e strumenti di Fibonacci.

MetaTrader 5 è invece una versione avanzata di MetaTrader 4, pensata per i trader che richiedono strumenti e funzionalità più sofisticati. Rispetto alla MT4, supporta più time frame e indicatori tecnici.

MT5 offre una gamma più ampia di attività negoziabili, come il trading di azioni, rendendola adatta ai trader che richiedono un ambiente di trading più completo.

La piattaforma TradingView, integrata direttamente nell’ambiente di trading di Eightcap, è uno strumento grafico versatile ideale per gli analisti tecnici. Facilita il trading direttamente dai grafici ed è dotata di un’ampia gamma di indicatori e strumenti di disegno, consentendo ai trader di prendere decisioni informate sulla base di dati visivi e analisi dettagliate.

Le piattaforme supportano il trading automatizzato e i consulenti esperti, e l’hosting VPS le rende una scelta eccellente per i trader esperti e per chi utilizza strategie di trading automatizzate di alto livello.

Eightcap: Il mio verdetto

Eightcap offre spread bassi e un’ottima selezione di piattaforme di trading, che la rendono una scelta eccellente per i trader di tutti i livelli.

4. IC Markets – Buona gamma di piattaforme di trading

Il broker forex australiano IC Markets è stato fondato a Sydney nel 2007 ed è noto soprattutto per i suoi spread ridotti. Tuttavia, mi piace questo broker per la sua collezione di piattaforme di trading, che includono MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView e cTrader. IC Markets è regolamentato dalla CySEC in Europa.

I punti chiave di IC Markets:

Eccellente selezione di piattaforme di trading

Bassi costi di trading con spread ridotti

Tassi di trading competitivi sia sui conti a soli spread che su quelli a sole commissioni

Ben regolamentato e affidabile

Tipi di conto IC Markets

IC Markets offre tre tipi di conto per i trader: Standard, Raw Spread con MetaTrader o Raw Spread con cTrader. La differenza tra i due conti Raw Spread è rappresentata dalle commissioni.

Il conto Raw Spread MetaTrader addebita una commissione di 3,50 dollari USA per lato per ogni operazione di andata e ritorno. D’altro canto, il conto Raw Spread cTrader applica una commissione di soli 3,00 dollari USA, per un costo totale di 6,00 dollari USA per operazione di andata e ritorno.

IC Markets offre prezzi a zero commissioni nel mercato forex e offre spread standard altamente competitivi per varie coppie di valute. Ad esempio, lo spread standard per EUR/USD parte da 0,62 pip, circa il 50% in meno rispetto alla media del settore di 1,23 pip. Analogamente, per AUD/USD, IC Markets offre uno spread medio a zero commissioni di 0,77 pip, il 48% in meno rispetto alla media del settore di 1,48 pip.

Se preferite il modello di prezzo più semplice del conto Standard, potete comunque approfittare di costi di trading competitivi. Gli spread minimi variabili per questo tipo di conto partono da 0,8 pip.

Piattaforme di trading IC Markets

Invece di sviluppare una propria piattaforma, IC Markets offre una scelta di piattaforme popolari adatte a diversi livelli di esperienza e mercati finanziari.

MetaTrader 4 si rivolge ai trader forex e rimane la scelta migliore per chi vuole concentrarsi sui mercati dei cambi. È anche una buona scelta per gli scalper e i trader algoritmici che vogliono approfittare degli spread ridotti di IC Markets. Gli indicatori personalizzati e gli Expert Advisor consentono il trading automatizzato.

Se vi piace fare trading sul forex ma volete anche aggiungere al vostro portafoglio attività negoziate in borsa come le azioni, potete optare per MetaTrader 5. Non avrete la stessa selezione di strumenti di trading automatico o di indicatori personalizzati, ma avrete migliori capacità di backtesting e più strumenti di analisi tecnica e di disegno.

Poi cTrader, che offre strumenti di trading avanzati come la profondità del mercato (DOM), gli indicatori del prezzo medio ponderato per il volume (VWAP) e i tipi di ordine avanzati. Questi strumenti possono aiutarvi a prendere decisioni di trading informate.

La piattaforma cTrader offre una trasparenza completa sulla liquidità di ogni coppia di valute. Mostra i volumi disponibili per ogni livello di prezzo in qualsiasi momento. L’elevata liquidità di IC Markets, i prezzi spot asincroni e la bassa latenza garantiscono gli spread più stretti possibili.

La piattaforma cTrader di IC Markets non ha restrizioni di trading, il che significa che i trader possono piazzare ordini tra gli spread. Non c’è una distanza minima dell’ordine e il livello di congelamento è pari a 0. Gli ordini, compresi quelli di stop-loss, possono essere piazzati quanto più vicino al prezzo di mercato.

Infine c’è TradingView. È la scelta migliore se amate i grafici e l’analisi tecnica.

IC Markets: Il mio verdetto

Una scelta solida per i trader intermedi pronti a disporre di strumenti più potenti e di prezzi più severi o per gli scalper che desiderano approfittare di spread bassi e di una piattaforma di trading sofisticata come cTrader.

5. eToro – Ottimo per il social trading

eToro è stato fondato nel 2007 ed è rapidamente diventato il broker preferito dai trader occasionali o con poco tempo a disposizione, più interessati al social trading e al copy trading che all’analisi tecnica. eToro è autorizzato da tre importanti autorità di regolamentazione Tier-1, ovvero FCA, ASIC e CySEC.

I punti chiave di eToro:

Panieri di investimento a tema SmartPortfolio

Funzione CopyTrader per copiare i trader di successo

Piattaforma di social trading facile da usare

Conti di trading eToro

eToro offre un conto Standard senza commissioni con spread variabili a partire da 1,0 pip agli investitori al dettaglio in Italia. Analizzando gli spread in tempo reale per le principali coppie di valute, abbiamo scoperto che i risultati di eToro sono solidi ma non notevoli, con una media di 1,30 pip.

Pur essendo inferiore alla media del settore, pari a 1,52 pip, alcune coppie di valute mi hanno fatto riflettere. Ad esempio, la coppia GBP/USD ha registrato una media di 2,0 pip, superiore alla media del settore, pari a 1,57 pip.

Tuttavia, eToro applica commissioni di trading aggiuntive che altri broker non applicano. Per iniziare a fare trading, dovrete effettuare un deposito minimo di 10 dollari USA, e se volete prelevare i vostri fondi, dovrete pagare una commissione di prelievo di 5 dollari USA.

Piattaforme di trading eToro

eToro si è fatto un nome introducendo un approccio innovativo e coinvolgente agli investimenti al dettaglio. Il suo obiettivo finale è quello di rendere il trading di forex e CFD più accessibile agli investitori occasionali o impegnati. Per raggiungere questo obiettivo, eToro ha sviluppato una serie di strumenti di copy e social trading.

Uno degli strumenti più popolari di eToro è CopyTrader. Questo strumento consente di scegliere un trader ad alto rendimento, di solito un investitore professionista, e di seguire le sue posizioni. È possibile selezionare i potenziali trader da seguire in base alle loro attività preferite, allo stile di trading, all’esperienza e al track record. Inoltre, eToro vi permette di coprire il vostro copy trading seguendo più trader contemporaneamente.

Se avete una certa sicurezza nel prendere decisioni di trading da soli, ma preferite evitare l’analisi tecnica, gli SmartPortfolios di eToro vi offrono un maggiore controllo sui vostri investimenti senza il lavoro pesante. Questi portafogli sono collezioni tematiche di investimenti (indici azionari) scelti per completarsi a vicenda. Gli investitori professionisti decidono cosa inserire in ogni SmartPortfolio e voi scegliete dove allocare le vostre risorse.

eToro offre caratteristiche uniche di social e copy trading, ma la sua selezione di strumenti di trading potrebbe non essere adatta ai trader esperti. Sebbene la piattaforma includa grafici avanzati di TradingView, con oltre 100 indicatori tecnici e 55 strumenti di disegno, ha solo tre tipi di ordini. Questo può limitare le opzioni di gestione del rischio per i trader che si affidano a strategie complesse.

L’applicazione mobile offre un’interfaccia user-friendly con grafici avanzati, ma la piattaforma si concentra principalmente sui suoi strumenti proprietari di social e copy trading.

eToro: il mio verdetto



Un broker eccellente per i trader e gli investitori occasionali, che manca di strumenti e prezzi avanzati per l’analisi tecnica e il trading attivo.

6. Plus500 – Il miglior broker per principianti

Plus500 è una società con sede a Londra fondata nel 2008. Offre una piattaforma facile da usare e una sofisticata applicazione mobile che include grafici avanzati e funzioni di gestione del rischio che vanno oltre l’offerta tipica. Plus500 è autorizzato da FCA, ASIC, CySEC, MAS e dall’Autorità per i mercati finanziari (FMA) della Nuova Zelanda. Questa supervisione completa aiuta a controbilanciare lo status di nuovo operatore di Plus500.

Caratteristiche principali di Plus500:

Ottimi strumenti di gestione del rischio, come lo stop loss e il trailing stop

Piattaforma di trading proprietaria facile da usare

Risorse educative per i principianti

Conti di trading Plus500

Il conto Standard offerto da Plus500 segue un modello di prezzo a soli spread e non applica alcuna commissione. Gli spread minimi variabili partono da 0,6 pip, un valore rispettabile ma che potrebbe essere più eccezionale.

Per aggiungere fondi al proprio conto di trading, non è necessario depositare un importo minimo o pagare alcuna commissione. Tuttavia, per i portafogli digitali e i metodi di pagamento, il trasferimento deve ammontare ad almeno 100 dollari USA; per i trasferimenti bancari, a 500 dollari USA.

Plus500 offre tutti i mercati finanziari previsti, tra cui 71 coppie forex, ETF, indici e materie prime dure e morbide.

Raccomando Plus500 ai principianti soprattutto per la semplicità del modello di prezzo e la facilità di apertura del conto. Come nel caso della selezione della piattaforma di trading (è possibile operare solo con la piattaforma del broker), la scelta limitata aiuta i nuovi trader a concentrarsi su ciò che conta: imparare a fare trading.

Piattaforme di trading Plus500

La piattaforma di trading WebTrader di Plus500 è nota per la sua facilità d’uso e la sua completezza. Si rivolge maggiormente ai trader occasionali e principianti, ma offre comunque un’esperienza di qualità che soddisferà coloro che si trovano a un livello intermedio. Una delle sue caratteristiche principali è l’ordine di stop-loss garantito, disponibile con un piccolo sovrapprezzo.

WebTrader offre strumenti grafici avanzati, come la visualizzazione multi-chart personalizzabile che consente di passare da un mercato all’altro. I grafici stessi presentano 11 timeframe, oltre 100 indicatori tecnici e strumenti di disegno.

Tuttavia, il punto di forza di Plus500 è la sua applicazione mobile. Non solo rivaleggia con la piattaforma WebTrader in termini di grafici, con 199 indicatori, 13 tipi di grafici e 21 strumenti di disegno, ma offre anche una protezione dal rischio altrettanto potente. I trader mobili possono passare alla “modalità demo” per provare nuove strategie senza rischiare il capitale e hanno accesso a un calendario economico. Gli avvisi in tempo reale vengono inviati sotto forma di SMS, e-mail e notifiche push per tenere informati i trader.

Plus500: Il mio verdetto



Plus500 è un broker solido con un’applicazione di trading mobile sorprendentemente potente che offre grafici e gestione del rischio eccellenti.

7. XTB – Eccellente servizio clienti

XTB è un popolare broker di CFD fondato in Polonia nel 2002. La società si è guadagnata una buona reputazione in Europa per il suo eccellente servizio clienti, in particolare per i suoi tempi di risposta rapidi e per i molti modi in cui i clienti possono contattare l’assistenza.

XTB è autorizzato da diverse autorità di regolamentazione europee, tra cui la CySEC, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) in Spagna e la Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) in Polonia.

I punti chiave di XTB:

Servizio clienti pluripremiato

Spread competitivi

Conti di trading XTB

XTB offre un conto di trading CFD con spread variabili a partire da 0,3 pip. Con il modello di pricing a soli spread, non si pagano commissioni. Quando ho confrontato gli spread di XTB con la media del settore per i conti standard, il broker l’ha battuta di 0,16 pip. Si tratta di circa l’11% sulla base degli spread medi delle cinque principali coppie di valute.

Un grande vantaggio di XTB è che non è richiesto un deposito minimo per iniziare a fare trading, e anche gli altri costi di trading indiretti sono bassi. Il broker non addebita alcuna commissione di inattività o di mantenimento per mantenere attivo il conto e non prevede commissioni di deposito o di prelievo.

XTB ha recentemente ampliato la sua selezione di prodotti di trading e ora offre oltre 3.000 azioni reali. Tuttavia, i trader di forex potrebbero essere più interessati alla selezione di 70 coppie di valute. I trader di CFD hanno a disposizione più di 2.300 prodotti CFD e 21 commodity hard e soft.

XTB offre un servizio clienti eccezionale, fornendo un accesso facile e veloce a rappresentanti competenti. L’azienda utilizza un chatbot automatico come prima linea di difesa, ma se non è in grado di rispondere alla vostra domanda, vi metterà in contatto con un rappresentante in carne e ossa o vi fornirà un numero di telefono.

Ho testato l’esperienza del servizio clienti di XTB e ho scoperto che i tempi di attesa per parlare con un agente di supporto non superavano mai i pochi minuti, anche durante le ore di punta del trading. Durante la mia telefonata ho anche posto una serie di domande, da semplici a complesse, ricevendo in tutti i casi risposte precise e pertinenti.

Piattaforme di trading XTB

La piattaforma di trading proprietaria di XTB, xStation5, offre tutte le funzionalità essenziali di cui un trader di CFD ha bisogno, tra cui watchlist, avvisi, trading con un solo clic e trading direttamente dal grafico. Apprezzo il fatto che la funzione di trading con un solo clic non richieda una conferma secondaria per eseguire un ordine, rendendolo uno strumento prezioso per i trader a breve termine e gli scalper.

Con xStation5 è possibile impostare avvisi personalizzati per ricevere notifiche automatiche quando il mercato raggiunge livelli di prezzo significativi. Inoltre, è possibile creare una watchlist personalizzata che visualizza le quotazioni in tempo reale degli strumenti preferiti. Un cruscotto dedicato fornisce statistiche di trading complete e approfondimenti in tempo reale sulle performance di trading.

XTB: il mio verdetto

Anche se forse è più adatto ai trader di CFD che a quelli interessati al forex, coloro che amano la certezza di una mano vicina troveranno molto da apprezzare in XTB.

8. AvaTrade – Ottimo per le opzioni Forex

Sebbene la sede centrale di AvaTrade si trovi a Dublino, in Irlanda, la società ha una presenza globale con uffici a Milano, Tokyo, Sydney e negli Emirati Arabi. A differenza della maggior parte dei broker, AvaTrade offre opzioni di trading sul forex. La CySEC, l’ASIC e la Canadian Investment Regulatory Organization (CIRO) concedono la licenza e regolano la società.

I punti chiave di AvaTrade:

Trading di opzioni sul Forex

Ottimi strumenti di gestione del rischio

Buona copertura normativa.

Conti di trading AvaTrade

AvaTrade ha semplificato il processo di apertura di un conto per gli investitori al dettaglio offrendo un unico tipo di conto che segue il modello standard senza commissioni e con soli spread. Gli spread minimi variabili partono da 1,0 pip e lo spread EUR/USD testato di 9,0 pip è paragonabile a quello di altri broker di alto livello. Tuttavia, AvaTrade ha dei costi di trading indiretti, tra cui le commissioni di overnight swap e di inattività. Inoltre, è necessario effettuare un deposito minimo di 100 euro sul proprio conto.

Oltre alle opzioni forex, AvaTrade offre un’impressionante collezione di materie prime come CFD. È possibile negoziare dieci materie prime agricole “morbide”, nove energie e otto metalli, che è il massimo offerto da qualsiasi broker in questa carrellata. Sono disponibili anche CFD su azioni, indici e forex spot.

Le opzioni Vanilla sono contratti stipulati con il vostro broker che vi danno il diritto di acquistare o vendere un’attività a un prezzo predeterminato prima o dopo la data di scadenza del contratto. Se decidete di acquistare, sarete proprietari dell’attività sottostante, mentre se vendete, l’avrete già posseduta in precedenza.

Le opzioni Forex presentano diversi vantaggi, tra cui un elevato grado di gestione del rischio, la flessibilità e il potenziale di profitto nei mercati piatti. Quando si acquistano opzioni, la perdita massima è il premio pagato per l’opzione, indipendentemente da quanto il mercato si muova contro la posizione.

L’app di trading AvaOptions è un’opzione eccellente per il trading di opzioni. L’applicazione è disponibile per i sistemi operativi Android e iOS e consente di negoziare 42 coppie Forex come opzioni, oltre a oro e argento. AvaTrade è uno dei pochi broker che consente ai clienti di negoziare opzioni forex vanilla su tutta la gamma di coppie di valute.

Piattaforme di trading AvaTrade

AvaTrade offre ai trader una varietà di piattaforme di trading, tra cui MetaTrader 4, MetaTrader 5 e le piattaforme proprietarie della società. L’applicazione web di AvaTrade e l’applicazione mobile AvaGo offrono una discreta esperienza di trading, anche se sono relativamente semplici. Se si preferisce una maggiore personalizzazione e controllo delle visualizzazioni e dell’interfaccia, queste piattaforme potrebbero essere limitanti.

Se il social trading è la vostra strategia di trading preferita, potete scegliere AvaSocial o Duplitrade. AvaSocial non richiede un deposito minimo ed è progettato per facilitare l’interazione con altri trader. Duplitrade, invece, ha un rigoroso processo di qualificazione per garantire che i trader che copiate siano in grado di ottenere buoni risultati, anche se richiede un deposito minimo elevato.

AvaTrade si basa molto sul sentiment del mercato come strumento principale per l’analisi tecnica. Il web trader e l’app di trading non includono grafici avanzati o trading automatizzato. Per queste caratteristiche è necessario utilizzare MetaTrader 4 o MetaTrader 5. AvaTrade non offre attività negoziate in borsa come le azioni reali, quindi la scelta tra le piattaforme MetaQuotes dipenderà dalle caratteristiche richieste. Ad esempio, MT4 ha più EA, mentre MT5 ha più indicatori tecnici.

AvaTrade: Il mio verdetto

Se state cercando di diversificare il vostro trading sul forex per includere le opzioni vanilla, AvaTrade potrebbe essere una buona scelta per voi. Tuttavia, se siete trader con un portafoglio più ampio, i costi di trading di fascia media e la selezione limitata di piattaforme del broker potrebbero non essere in linea con le vostre esigenze.





9. Fineco – Miglior broker italiano per i CFD

Fineco, nota anche come FinecoBank, è una banca italiana specializzata nel trading online. È stata lanciata nel 1999 e offre ai trader al dettaglio l’accesso a una serie di servizi finanziari che vanno oltre il trading forex o il trading di CFD, compresi gli investimenti a lungo termine e la pianificazione finanziaria. Con oltre un milione di clienti in Italia, la banca è una delle istituzioni finanziarie più grandi e affidabili del Paese.

È regolamentata dalla Consab, la principale autorità di vigilanza bancaria italiana, e autorizzata dalla FCA.

I punti chiave di Fineco:

Conto multivaluta che può contenere fino a 20 valute

Oltre 10.000 prodotti finanziari da negoziare

Nuova collezione di piattaforme di trading

Conti di trading Fineco

Come molti altri broker di questa lista, Fineco offre un solo conto di trading: il conto CFD. Questo conto opera su base di soli spread per il trading sul forex e non applica commissioni. Tuttavia, gli spread partono da 1,0 pip, un valore superiore a quello di altri broker di alto livello.

Se fate trading di azioni, pagherete una commissione per eseguire le vostre operazioni. Questa si aggiunge allo spread e non è economica. Fineco addebita 3,95 dollari statunitensi per ogni operazione di compravendita di azioni negli Stati Uniti.

Fineco offre un’ampia scelta di attività. Oltre alle coppie di valute, è possibile negoziare azioni, materie prime e obbligazioni come CFD.

Piattaforme di trading Fineco

Fineco ha sviluppato la sua piattaforma, FinexcoX, che sostiene essere la piattaforma di trading più popolare in Italia. Oltre al trading in 1 click, offre grafici molto avanzati con oltre 100 indicatori tra cui scegliere.

Mi è piaciuto che FinecoX abbia incluso alcune visualizzazioni insolite dei grafici, come una mappa di calore, un pannello di quotazioni, una vista trend e una lista. Vedere le informazioni presentate in un modo nuovo mi ha reso più facile identificare i movimenti del mercato e individuare le lacune nella mia strategia di trading.

Fineco: il mio verdetto

Se siete investitori a lungo termine o fondamentali interessati a esplorare il trading su forex e CFD, Fineco offre la possibilità di sperimentare senza rinunciare ai servizi finanziari più ampi di una banca tradizionale.

10. IG Group – La migliore selezione di coppie Forex

IG Group è un broker online fondato a Londra nel 1974 e ampiamente riconosciuto come uno dei broker più affidabili al mondo. Il broker è famoso per aver introdotto il concetto di spread betting (nel Regno Unito) ed è anche uno dei migliori broker per il trading di CFD. Con IG Group è possibile accedere a 17.000 CFD azionari globali e a 90 coppie forex.

Punti di forza di IG Group:

La più ampia gamma di attività da negoziare, tra cui oltre 90 coppie di valute

La piattaforma di trading proprietaria migliore della categoria

Risorse educative pluripremiate

Uno dei broker forex più affidabili

Conti di trading del IG Group

Il conto di trading CFD di IG Group funziona come un conto standard con trading senza commissioni e spread fissi bassi. Nei miei test indipendenti, ho riscontrato che gli spread medi di IG Group per le cinque principali coppie di valute nell’arco delle 24 ore erano solidi, con una media di 1,38 pip, battendo lo standard del settore di 1,52 pip, anche se non con un margine significativo.

Se intendete utilizzare un ordine di stop-loss garantito per gestire il vostro rischio, notate che IG Group addebita un piccolo premio per il servizio.

Mercato finanziario Premio per lo stop loss garantito Spread minimo variabile (pips) Avg. Spread – 00:00 -22:00 (pips) Avg. Spread – 00:00-21:00 (pips) Forex (EUR/USD) 1.2 0.6 1.04 0.85 Forex (AUD/USD) 1.5 0.6 0.83 1.03 Forex (GBP/EUR) 2.0 2.0 3.25 2.73 Forex (GBP/USD) 2.0 0.9 1.40 1.83 Indices (FTSE 100) 0.8 1.0 – – Indici (Wall Street) 1.8 2.4 – – Oro spot 0.3 0.3 – – Argento spot 2.0 2.0 – –

Non vi verranno addebitate spese per aggiungere o prelevare fondi dal vostro conto IG Group. Tuttavia, il broker applica delle commissioni di swap. Tuttavia, non è richiesto un deposito minimo.

La collezione di asset negoziabili di IG Group supera le 18.000 unità e comprende:

Oltre 90 coppie forex.

17.000 CFD azionari globali.

80 indici azionari che coprono economie da Taiwan al Brasile.

L’indice di criptovalute Crypto10, composto da dieci token.

Un altro motivo per cui mi piace IG Group è che il broker offre un conto demo gratuito se non si è sicuri del broker o se non si è pronti a iniziare il trading forex con fondi reali. A differenza di molti altri broker di trading, IG Group consente di mantenere il conto demo a tempo indeterminato. Tuttavia, se vi piacciono la piattaforma e le condizioni di trading del broker, potete passare a un conto reale in qualsiasi momento.

Piattaforme di trading del IG Group

Il IG Group adotta un approccio diverso rispetto ad altri broker come Pepperstone, che offre un’ampia gamma di piattaforme e strumenti di trading. IG Group si concentra sulla propria piattaforma, IG Trading, con un’offerta limitata di MetaTrader 4. La piattaforma è costruita secondo le regole di IG Group e di Pepperstone.

La piattaforma è costruita secondo le specifiche di IG Group basate su decenni di esperienza e vanta un’ampia gamma di strumenti analitici. Include cinque tipi di grafici, 19 strumenti di disegno, 17 timeframe e 33 indicatori tecnici. La piattaforma può essere personalizzata nei minimi dettagli.

I trader più esperti possono utilizzare L2 Dealer, uno strumento di accesso diretto al mercato che fornisce una grande liquidità attraverso connessioni dirette ai libri degli ordini delle borse internazionali. Per un’analisi tecnica sofisticata è disponibile ProRealTime, con altri 100 indicatori e funzionalità automatizzate.

IG Group: Il mio verdetto

Se siete interessati al trading sul forex e intendete farlo a lungo termine, IG Group è una scelta eccellente. Si tratta di un’istituzione consolidata nel mondo del forex trading che offre un’ampia gamma di CFD da negoziare. La sua piattaforma pluripremiata è perfetta per chi è agli inizi e vuole acquisire nuove competenze man mano che procede. Inoltre, IG Group è un broker che crescerà con voi man mano che acquisirete esperienza.

Le domande più frequenti

Le domande più frequenti sul trading forex in Italia.

Qual è il miglior broker Forex?

Il miglior broker forex per voi dipende dalla vostra propensione al rischio, dal vostro stile di trading e dall’ambiente di trading che preferite. Se siete un social trader interessato alle criptovalute, probabilmente preferirete eToro. Se invece volete molti grafici avanzati e altri strumenti di trading tecnico, preferirete un broker come Pepperstone.

Chi è il miglior broker in Italia?

Considero FP Markets il miglior broker forex in Italia grazie ai suoi costi di trading competitivi, all’ampia scelta di piattaforme di trading e alla solida gamma di coppie di valute. In base ai miei test indipendenti, FP Markets ha alcuni degli spread più stretti di qualsiasi altro broker, indipendentemente dal fatto che si operi con conti Standard o RAW.

Quali sono i broker più affidabili?

In base ai miei test indipendenti, IC Markets è il broker forex più conveniente in Italia, con gli spread più ristretti in assoluto. Detto questo, se siete principianti, potreste trovare broker più conservativi come AvaTrade, che offre un’ottima gestione del rischio, una scelta più conveniente grazie alla sua maggiore prevenzione delle perdite.

Come scegliere un broker Forex?

Per trovare il broker forex migliore per voi, considerate il vostro livello di esperienza, gli obiettivi di trading e il budget a disposizione. Un trader principiante con limiti di costo dovrebbe concentrarsi su broker con eccellenti risorse educative e una struttura dei prezzi semplice. Chi ha più esperienza e una strategia particolare in mente dovrà prestare molta attenzione agli strumenti di trading e alla velocità di esecuzione del broker.

Dove è meglio fare trading?

È meglio fare trading in una giurisdizione in cui le autorità di regolamentazione locali esercitano un elevato grado di controllo sui mercati finanziari e sui loro partecipanti. Se da un lato una maggiore sorveglianza può sembrare più burocrazia – e mercati meno eccitanti – dall’altro garantisce agli investitori un’adeguata protezione contro le manipolazioni del mercato, le truffe e le frodi.

Qual è la migliore app per fare trading?

IG Group offre la migliore app per fare trading sul forex per i trader italiani. Disponibile su iOS e Android, si avvicina di più a replicare l’esperienza del trader web su un’app di trading mobile o su un tablet. Mi piace anche il fatto che il broker offra un’app didattica gratuita e indipendente chiamata IG Academy, progettata per aiutarvi a migliorare le vostre capacità di trading.