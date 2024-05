Napoli, De Laurentiis offre 6 milioni a Conte: ma c'è il nodo clausola

Il patron e presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sta provando a giocarsi tutte le proprie carte per portare sulla panchina azzurra Antonio Conte. Il tecnico salentino non ha ancora trovato l’accordo con nessun club, italiano o straniero, e questo spinge il numero uno dei partenopei a inserirlo al primo posto per l’incarico da allenatore.

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, De Laurentiis avrebbe sottoposto all’ex commissario tecnico dell’Italia un contratto una versione definitiva del contratto, redatta insieme all’uomo delle finanze del club Andrea Chiavelli, che prevede clausole e penali. Il compenso? Si parla di circa 6 milioni di euro netti come base fissa più vari bonus, fra cui quello da 3 milioni per la qualificazione alla Champions League, che farà sentire la sua assenza nei conti del club 2024/25. Il contratto dovrebbe avere durata triennale.

De Laurentiis offerta Conte – Gli allenatori a libro paga

Ma oltre al fatto che non si potrà contare sui ricchi introiti della Champions, De Laurentiis non deve dimenticare che il Napoli rischia di avere a libro paga ben quattro allenatori la prossima stagione: quello che effettivamente guiderà la squadra (nelle speranze Conte) più i tre che si sono susseguiti questa stagione, da Rudi Garcia a Francesco Calzona, passando per Walter Mazzarri. Proprio per questo, nell’accordo redatto per Conte ci sarebbe una clausola di tutela per il club qualora il rapporto con il tecnico ex Juventus e Inter si interrompesse prima della scadenza. Insomma, una buonuscita concordata che scatterebbe in caso di mancato approdo in Champions, per esempio.

Conte sta valutando, ma non ha chiuso la porta al Napoli, e nemmeno ad altri club italiani o stranieri. Per il Napoli, le alternative al tecnico salentino sono tutte al momento sotto contratto, da Gian Piero Gasperini, blindato però dai Percassi in più di una occasione, a Stefano Pioli, che anche se è dato in uscita dal Milan ha un contratto che lo lega ai rossoneri fino a giugno 2025. De Laurentiis non vuole aspettare, e punta con decisione verso Conte, a cui ha chiesto una risposta definitiva nell’arco di pochi giorni.