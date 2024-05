Tebas: «Mbappè giocherà al Real nel 2024/25. Ha firmato per cinque anni»

Il presidente de LaLiga Javier Tebas ha rilasciato un’intervista al quotidiano argentino Olé, nella quale ha fatto un annuncio importante in vista del 2024/25: «Mbappé verrà a Madrid la prossima stagione. È uno dei migliori giocatori del mondo, ma ci sono anche Vinicius e Bellingham. Il Real avrà una grande squadra. Ovviamente questo non dà garanzie di vincere il campionato».

Sulla possibilità di vincere la Champions League, che al calciatore francese ancora manca, Tebas ha aggiunto che «se ha firmato un quinquennale, ha cinque stagioni per riuscirci». E sulla finale di Wembley, ha aggiunto: «L’epopea è qualcosa che si potrebbe dire sia all’interno del Real Madrid. Ogni stagione succede la stessa cosa».

«A volte non ottiene tutto, ma la maggior parte delle volte vince e questo fa capire il valore de LaLiga. Una grande competizione non è solo grandi giocatori, bisogna farsi più domande. Se non te le fai, non avrai mai una grande competizione. Facciamo tanto per avere una grande competizione: a Barcellona vedevo Yamal già da ragazzo, Pedri, Gavi…», ha proseguito Tebas.

Kylian Mbappé invece, premiato ieri come migliore della Ligue 1, ha parlato così dal palco, come riportato da RMC Sport: «Quando annuncerò il mio prossimo club? Nella vita bisogna prendersi il tempo per tutto. L’unica cosa da sapere è che lascio il PSG. Il resto forse non è il momento per scoprirlo».