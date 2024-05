Miliardari, la classifica dei 20 eredi più ricchi del mondo nel 2024

La rivista statunitense Forbes ha pubblicato anche per il 2024 la classifica degli eredi più ricchi al mondo. Secondo i calcoli, circa un terzo delle 2.781 persone che compongono la classifica dei miliardari del mondo di quest’anno ha ereditato la propria ricchezza, o almeno una buona parte di essa. In totale, questi 934 eredi (che rappresentano il 33,6% dell’elenco) hanno un patrimonio collettivo di cinquemila miliardi di dollari.

Cifre in crescita rispetto agli 827 dell’anno scorso (pari al 31,3% della lista) che valevano 4.100 miliardi di dollari. La maggior parte delle persone più ricche del pianeta è classificata come “self-made”, gente che ha costruito la propria fortuna, anziché ereditarla da un coniuge o da un familiare. Ma 7 delle 25 persone più ricche del mondo hanno iniziato con un’eredità di almeno 1 miliardo di dollari, e in alcuni casi molto, molto di più.

Tra queste c’è la donna più ricca, Françoise Bettencourt Meyers, che ha ereditato le quote del gigante dei cosmetici L’Oréal fondato dal nonno, e la persona più ricca dell’Asia, Mukesh Ambani, che ha ereditato parte dell’impero manifatturiero tessile fondato da suo padre. Ambani è una delle 572 persone che hanno fatto tesoro della loro fortuna e hanno lavorato duramente per ampliarla.

C’è poi chi ha ricevuto il “pacchetto completo”, un impero già pronto, e ha lasciato che altri lo gestissero, come Mark Mateschitz, che a 30 anni è diventato la persona più ricca dell’Austria dopo che suo padre, il cofondatore della Red Bull Dietrich Mateschitz, è morto nel 2022. Il giovane erede, dopo la morte del padre, ha dichiarato di non voler assumere alcun ruolo nell’azienda e di volersi concentrare sul ruolo di azionista.

Classifica eredi miliardari 2024 – Ambani davanti a tutti

Gli eredi sono attualmente in aumento, perché i miliardari della generazione dei baby boomer (i nati tra il 1946 e il 1964) stanno iniziando a cedere le loro ricchezze alla generazione successiva, creando una nuova schiera di giovani super ricchi. Ma chi sono questi fortunati ereditieri? Di seguito la prima parte della classifica:

Mukesh Ambani – 116 miliardi di dollari Françoise Bettencourt Meyers e famiglia (L’Oréal) – 99,5 miliardi di dollari Jim Walton (Walmart) – 78,4 miliardi di dollari Rob Walton (Walmart) – 77,4 miliardi di dollari Alice Walton (Walmart) – 72,3 miliardi di dollari David Thomson (Thomson Corporation) – 67,8 miliardi di dollari Julia Koch (Industrie Koch) – 64,3 miliardi di dollari Giovanni Ferrero (Gruppo Ferrero) – 43,8 miliardi di dollari Mark Mateschitz (Red Bull) – 39,6 miliardi di dollari John Mars (Mars Inc.) – 38,5 miliardi di dollari Jacqueline Mars (Mars Inc.) – 38,5 miliardi di dollari

In questa prima parte della graduatoria si trovano figure che hanno investito anche nel mondo dello sport. Gli Walton, per esempio, hanno rilevato la franchigia di NFL dei Denver Broncos poco meno di due anni fa. Mukesh Ambani è invece proprietario dei Mumbai Indians, squadra di cricket Twenty20 che milita nella Indian Premier League.

Lo stesso Mark Mateschitz è coinvolto nell’impero sportivo creato da Red Bull, che si estende dal mondo del calcio (il Lipsia il suo club più prestigioso) alla Formula 1, passando per la Moto GP e l’hockey. Di seguito, la seconda parte della top 20 degli eredi più ricchi al mondo: