777 Partners, non confermato l’allontanamento di Wander e Pasko

Su quanto ha scritto il sito di giornalismo d’inchiesta norvegese Josimar in merito alla rimozione dei co-fondatori di 777 Partners Josh Wander e Steven Pasko dal CdA della divisione calcistica del fondo statunitense, Calcio e Finanza ha appurato da ambienti finanziari che, al contrario di quanto riportato, i due dirigenti sono attualmente ancora al loro posto.

777 Partners è il fondo con sede a Miami proprietario del Genoa dal settembre del 2021, quando ha rilevato il Grifone dalla precedente gestione di Enrico Preziosi. La holding controlla anche altre società calcistiche nel mondo, tra le quali l’Herta Berlino in Germania e lo Standard Liegi in Belgio.

Il gruppo è al lavoro anche per l’ingresso in Premier League, dove nei mesi scorsi ha raggiunto un accordo con Farhad Moshiri per l’acquisto dell’Everton. L’operazione non si è ancora conclusa, dal momento in cui la Premier League non ha ancora dato il suo via libera definitivo.