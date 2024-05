Mediaset scalpita: doppio canale e 39 telecamere per la finale di Coppa Italia

La 77esima edizione della Coppa Italia si appresta a vivere il suo ultimo atto: mercoledì 15 maggio, tutti gli occhi saranno rivolti allo stadio Olimpico di Roma, teatro della sfida Atalanta-Juventus che assegnerà la coppa nazionale. Il fischio d’inizio della finale è previsto alle ore 21.00, in diretta e in esclusiva assoluta su Canale 5 e in live streaming su su Mediaset Infinity.

E Mediaset, per l’occasione, scende in campo una squadra super: la telecronaca della gara è affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Massimo Paganin. Inviati a Roma per raccogliere e raccontare tutte le emozioni fuori e dentro lo stadio: Alessio Conti, Angiolo Radice, Gianni Balzarini e Daniele Miceli.

Atalanta Juventus in chiaro – Produzione al top per la Lega Serie A

Prima di approdare su Canale 5, sul Canale 20 l’avvicinamento alla partita comincerà dalle ore 20, con il prepartita live della finale, condotto da Monica Bertini, con ospiti Fabrizio Ravanelli, Christian Panucci, Mino Taveri e Graziano Cesari. Il collegamento su Canale 5, live dall’Olimpico, a partire dalle ore 20.40.

La produzione della Lega Calcio sarà composta da 28 telecamere, di cui due con ottica cinematografica e con un’integrazione totale di Mediaset di ben 11 telecamere, per un totale di 39 telecamere. Al termine del match, post-partita in diretta su Canale 5 con lo studio condotto da Monica Bertini con ospiti Fabrizio Ravanelli, Christian Panucci, Mino Taveri e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola.

Atalanta Juventus in chiaro – Il programma della serata

Di seguito, il dettaglio del programma della finale Atalanta-Juventus: