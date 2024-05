Il piano di De Laurentiis: ricchi bonus per portare Conte al Napoli

La stagione del Napoli post scudetto rappresenta uno degli scenari peggiori che dalle parti del capoluogo campano potessero aspettarsi da questa stagione. Proprio per questo il patron e presidente Aurelio De Laurentiis sta progettando la prossima annata con particolare attenzione, soprattutto partendo dalla scelta del prossimo allenatore.

Fra i vari candidati accostati alla panchina azzurra, un nome non è mai uscito dai radar: Antonio Conte. Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, la sconfitta interna contro il Bologna, che porta il Napoli ad avere la qualificazione in Conference League come massimo obiettivo, ha portato De Laurentiis a rompere gli indugi e provare il tutto per tutto per riportare il tecnico salentino in Serie A.

I contatti sono ripartiti dopo settimane di riflessioni reciproche, che avevano portato la candidatura di Stefano Pioli in pole position, visto il suo prossimo divorzio dal Milan. Ma, come detto, la situazione in casa Napoli richiede un intervento deciso verso un nome che poss scuotere l’ambiente e anche riportare il grande entusiasmo nella piazza che un anno fa festeggiava la scudetto.

Ma la trattativa per portare Conte al Napoli non sarà sicuramente facile. In primis c’è da trovare l‘accordo sull’ingaggio. Ma qui De Laurentiis è pronto a fare uno sforzo, soprattutto per quanto riguarda i bonus a obiettivi che si preannunciano molto ricchi per l’ex allenatore di Juventus e Inter. Un incentivo importante per spingere Conte ad accettare l’ennesima grande sfida nella sua carriera da tecnico, con l’obiettivo di aprire un ciclo vincente anche a Napoli. Gian Piero Gasperini, blindato da Antonio Percassi qualche settimana fa, e Vincenzo Italiano, insieme a Pioli, rimangono comunque nomi caldi per il prossimo futuro della panchina partenopea.