Due test in Cina: Steven Zhang ritroverà l'Inter dopo un anno

Mentre stanno volgendo al termine le discussioni con Pimco per un finanziamento che estingua quello con Oaktree, in scadenza il prossimo 20 maggio, Steven Zhang sta progettando di riabbracciare Simone Inzaghi e la sua Inter questa estate dopo un anno di lontananza.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il presidente nerazzurro non ha fatto mai mancare il suo appoggio in questa stagione, che è coincisa con il secondo scudetto conquistato sotto la gestione Suning (si tratta del settimo trofeo complessivo), ma ha sempre espresso il desiderio di rivedere in Cina la squadra per una tournée così da rivedere dal vivo Lautaro Martinez e compagni. Compresi nel discorso anche staff tecnico e dirigenziale, con Giuseppe Marotta in prima fila.

Si tratterà di un ritorno per l’Inter, visto che manca dalla Cina dal 2019, prima della pandemia. I nerazzurri partiranno per Chengdu (la città dei panda giganti) il 25 luglio prossimo. Il programma prevede due amichevoli – le avversarie dovrebbero essere Atletico Madrid e PSG – e rientrare in Italia a inizio agosto, forse dopo un passaggio a Shanghai e Nanchino, città che vede la sede centrale di Suning. Si tratta comunque di un programma ancora da definire nel dettaglio prima di essere ufficializzato.

Il tutto, infatti, potrebbe essere anticipato di un paio di giorni per potere poi rifinire al meglio la preparazione ad Appiano Gentile in vista dell’inizio della stagione ufficiale 2024/25. La trasferta in Cina è comunque certa malgrado gran parte della rosa tra metà giugno e metà luglio sarà impegnata con Europeo e Coppa America, mentre la prima giornata di campionato è fissata per il 17 agosto.

Il marchio Inter in Cina è uno dei più amati, come testimonia il video proiettato subito dopo la vittoria nel derby contro il Milan, che ha dato la certezza matematica dello scudetto, sulla Citi Group Tower di Shanghai, il grattacielo sede della Citibank Company, un video della trionfale cavalcata nerazzurra che terminava con l’elenco dei sei derby consecutivi vinti. Evento subito ripreso dai profili social dello stesso Zhang.