777 Partners, Pasko e Wander rimossi dal CdA della divisione calcio

Josh Wander e Steven Pasko, co-fondatori di 777 Partners Capital, sono stati rimossi dal consiglio di amministrazione della divisione calcistica del gruppo statunitense. 777 Partners è noto anche in Italia per essere diventato il proprietario del Genoa in Serie A, al termine della gestione Preziosi. A riportalo è il sito d’inchiesta norvegese Josimar.

La mossa è stata portata avanti come uno degli ultimi tentativi per risollevare il destino di 777 Partners. Sempre con questo obiettivo è stata coinvolta la società di servizi finanziari B. Riley Advisory Services, con l’esperto di gestione delle crisi, Ron Glass, che è volato a Miami venerdì scorso nel quartier generale del fondo statunitense.

Nel dettaglio, Wander e Pasko sono stati rimossi dal consiglio di amministrazione di Nutmeg Acquisitions LLC, l’ente che controlla le operazioni calcistiche di 777 attraverso varie holding, e che guida club tra cui il Red Star FC a Parigi, il già citato Genoa, lo Standard Liegi in Belgio, oggetto delle proteste dei tifosi nell’ultimo impegno casalingo, il brasiliano Vasco da Gama e la tedesca Hertha Berlino, che ha però tranquillizzato tutti rispetto all’adempimento degli impegni finanziari da parte del socio di maggioranza. 777 detiene poi quote di minoranza di Siviglia e del Melbourne Victory.

Nutmeg è ora gestito da Don Dransfield, ex Chief Strategy Officer del City Football Group, la holding che controlla il Manchester City e che ha recentemente rilevato il Palermo in Italia. Sempre secondo Josimar, la prossima mossa di 777 Partners nella gestione della sua attività calcistica sarà quella di abbandonare definitivamente l’acquisizione dell’Everton così da non esporre ulteriormente a livello economico il gruppo dopo gli oltre 200 milioni di sterline prestati al club inglese.