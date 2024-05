Serie A a trazione straniera: possibili 10 proprietà estere nel 2024/25

La Serie A parlerà molto di più straniero la prossima stagione anche in termini di proprietà. La promozione di Como e Parma, infatti, andrà ad aumentare il contingente non italiano tra gli azionisti di maggioranza dei club del massimo campionato.

Da una parte gli indonesiani fratelli Hartono in riva al lago, dall’altra lo statunitense Kyle Krause in Emilia, sono queste le due proprietà che andranno a far crescere la parte straniera in Serie A nella prossima stagione. E, considerando che nella lotta per non retrocedere sono coinvolte solo squadre con azionisti di maggioranza italiani, il numero di proprietà straniere salirà dalle sette del campionato 2023/24 ad almeno nove nel 2024/25.

Almeno, perché in corsa nella lotta promozione in Serie B che si accenderà con i playoff ci sono tra le altre anche Palermo e Venezia, che fanno capo rispettivamente al City Football Group e allo statunitense Duncan Niederauer. La possibilità è che quindi il 50% dei club della Serie A 2024/25 abbiano una proprietà straniera.

Numeri che confermerebbero così il trend europeo. In particolare, analizzando i principali campionati d’Europa (esclusa la Bundesliga viste le regole di governance per i club tedeschi) nella stagione 2023/24, emerge come 20 dei 78 club di Premier League, Liga, Ligue 1 e Serie A siano gestite da proprietà straniere rispetto al Paese della squadra siano il 46%, mentre il 54% è in mano invece ad azionisti di maggioranza della stessa nazione del club.

Le proprietà straniere nella Serie A 2024/25: