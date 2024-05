Gravina rivoluziona l’AIA: tutte le novità per gli arbitri

La FIGC rivoluziona la gestione dell’AIA, l’associazione italiana degli arbitri. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, la proposta del presidente della Federcalcio Gabriele Gravina è quella di trasformare in particolare le modalità di elezione del numero uno arbitrale.

Niente più scelta politica dei dirigenti di sezioni, ma un suffragio universale tra tutti gli associati maggiorenni che avranno così la possibilità di esprimere direttamente la loro preferenza, in una elezione che coinvolgerebbe più di 30mila persone votanti.

Una rivoluzione nata su proposta di Gravina soprattutto per adattarsi ai nuovi principi informativi del Coni, ma che è diventata un’opportunità forse unica per contrastare la crescente politicizzazione all’interno di un movimento arbitrale, spiega il quotidiano. Un sistema soggetto a costanti pressioni da parte dei club e dilaniato da lotte interne accentuate dall’addio dell’ex presidente Trentalange e dall’allontanamento dell’ex procuratore arbitrale D’Onofrio, coinvolto in uno scandalo per traffico di stupefacenti.

L’idea, inserita in un più ampio progetto di riforma federale che ha già superato una fase con l’approvazione del piano economico-finanziario, sarà discussa dal consiglio federale martedì prossimo. La novità probabilmente sarà approvata con una vastissima maggioranza, ma sta già suscitando malumori tra le forze di opposizione dell’Aia e aprirà un nuovo fronte con la Serie A, che sta valutando un progetto di autonomia e ha richiesto l’uscita dell’Aia dal sistema federale (modalità ancora da definire). Il processo elettorale delle diverse sezioni era stato già sospeso da Gravina alla fine di marzo in attesa di adeguamenti normativi.

Un altro aspetto di grande impatto sarà l’estensione a due anni del mandato degli organi tecnici a partire dal 2025-26. Ad esempio, nel caso del designatore della CAN, un incarico attualmente annuale e costantemente sotto pressione fin dal primo giorno di lavoro, il nuovo Rocchi avrà un mandato di due stagioni anziché una, consentendo una programmazione a medio termine del lavoro.