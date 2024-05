Caso Giorgi, la tennista inseguita dal Fisco: pignorati 480mila euro

Il mistero della “sparizione” di Camila Giorgi, che ha rinunciato alle partite agli Internazionali di tennis del Foro Italico, sembra avere una soluzione sorprendentemente diretta: il Fisco ha sequestrato 480 mila euro dalla Federtennis a suo nome. Come riportato dal Corriere della Sera, le autorità italiane sono sulle sue tracce dal 15 aprile, quando gli ufficiali delle Entrate di Firenze avrebbero dovuto consegnarle tutta la documentazione relativa alle cartelle esattoriali non pagate.

Un’indagine fiscale infatti ha rivelato diverse irregolarità. La tennista non ha mai presentato una dichiarazione dei redditi conforme alla legge, né ha effettuato pagamenti fiscali. Inoltre, sembra che la sua famiglia abbia problemi simili con il Fisco, inclusi il padre, Sergio, che è anche il suo allenatore.

Ora i magistrati stanno esaminando la fuga della Giorgi, considerando che il mancato pagamento delle tasse può portare a conseguenze legali serie, compresa l’accusa di evasione fiscale. Inoltre, c’è un altro aspetto che mette in discussione la reputazione di Camila. Nel 2022, è emerso che aveva evitato le vaccinazioni anti-Covid in un caso che coinvolgeva anche la cantante Madame. Questo è stato motivo di indagine penale e richiesta di processo da parte dei magistrati.

“Sono felice di annunciare formalmente il ritiro dalla mia carriera tennistica”, ha scritto ieri la Giorgi su Instagram. “Per favore seguite la mia pagina perché finora stanno uscendo solo articoli fake. Sono così grata per il vostro meraviglioso amore e sostegno per così tanti anni – ha aggiunto – Conservo tutti i bellissimi ricordi. Ci sono state molte voci inesatte sui miei piani futuri, quindi non vedo l’ora di fornire maggiori informazioni sulle entusiasmanti opportunità future. È una gioia condividere la mia vita con voi e continuiamo questo viaggio insieme”.