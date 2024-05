Si è chiusa un’altra settimana di grandi emozioni per il calcio europeo. Tra martedì e giovedì è stato ufficialmente definito il quadro delle finaliste per le tre grandi competizioni UEFA per club: Champions League (Real Madrid-Borussia Dortmund), Europa League (Atalanta-Bayer-Leverkusen) e Conference League (Fiorentina-Olympiacos).

I risultati ottenuti dalle squadre impegnate nelle varie competizioni si riflettono anche sul ranking UEFA quinquennale, utile per definire le fasce nel girone unico della nuova Champions League e per la distribuzione dei ricavi della massima competizione europea per club. Il turno di coppe appena concluso ha portato qualche novità da questo punto di vista.

Ranking UEFA aggiornato – La Roma agguanta l’Inter, Atalanta pronta al sorpasso

Partendo dalla Roma, i giallorossi hanno agganciato l’Inter al sesto posto in classifica a quota 101 punti, confermandosi come le uniche due squadre di Serie A in top 10. Il Manchester City guida la classifica, inseguito sul podio da Bayern Monaco e Real Madrid. Ecco le prime dieci posizioni al completo:

Manchester City – 148 punti Bayern Monaco – 144 punti Real Madrid – 134 punti PSG – 116 punti Liverpool – 114 punti Roma – 101 punti Inter – 101 punti Borussia Dortmund – 97 punti Lipsia – 97 punti Chelsea – 96 punti

Guardando fuori dalla top 10, e in particolare alle altre italiane, il Napoli si trova al 17° posto, alla pari della Juventus, mentre l’Atalanta si è portata in 19esima posizione. I bergamaschi possono superare i bianconeri e i nerazzurri in caso di successo nella finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Di seguito la posizione delle italiane:

(17) Napoli – 80 punti

(17) Juventus – 80 punti

(19) Atalanta – 79 punti

(29) Milan – 59 punti

(32) Lazio – 54 punti

(49) Fiorentina – 42 punti

Ranking UEFA aggiornato – Cosa cambia dalla stagione 2024/25

Portandoci invece alla prossima stagione, la Roma stacca tutti e si porta al quinto posto in classifica, posizionandosi come la prima italiana in graduatoria. L’Inter rimane in top 10, in una graduatoria guidata ancora dal Manchester City, inseguito da Real Madrid e Bayern Monaco. Ecco le prime dieci posizioni in vista della prossima stagione:

Manchester City – 123 punti Real Madrid – 117 punti Bayern Monaco – 108 punti Liverpool – 96 punti Roma – 90 punti PSG – 85 punti Villarreal – 82 punti Borussia Dortmund – 79 punti Chelsea – 79 punti Inter – 76 punti

Guardando anche in questo caso fuori dalla top 10, e in particolare alle altre italiane, il Napoli si trova al 20° posto, subito inseguito da Atalanta e Milan. Le tre squadre partiranno tutte davanti alla Juventus, che in questi anni sconterà l’assenza dalle coppe europee nella stagione che si sta per concludere. Di seguito la posizione delle italiane: