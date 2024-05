Zhang-Pimco, affare in dirittura d’arrivo: attese le firme

Sarebbe in dirittura d’arrivo l’operazione di rifinanziamento per Steven Zhang. Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, infatti, la firma dell’accordo tra il presidente nerazzurro e Pimco è prevista tra martedì e mercoledì prossimi, a meno di imprevisti.

Un accordo è cruciale per consentire a Zhang di rifinanziare i 380 milioni di euro (incluse le spese di interesse) che devono essere restituiti al fondo di private equity americano Oaktree entro il 20 maggio. Gli avvocati di Suning (Latham & Watkins) e di Pimco (Dla Piper) sono al lavoro per finalizzare l’accordo.

Tre anni fa, nel 2021, la famiglia Zhang aveva preso in prestito questa somma da Oaktree tramite la holding Grand Tower Sarl, per sostenere le necessità finanziarie dell’Inter. L’ipotesi che circola è che il nuovo prestito da Pimco sia temporaneo e possa preparare il terreno per l’ingresso di nuovi investitori che avranno una parte del controllo dell’Inter. Anche perché, nel frattempo, da tempo si vocifera sull’interesse di investitori sauditi.