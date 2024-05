Serie A, gli orari della 37ª giornata: Bologna-Juventus il posticipo del lunedì

Anche la penultima giornata di Serie A ha la sua programmazione, ufficializzata dalla Lega. Particolare attenzione per gli incroci con l’Europa in palio e la salvezza. Inoltre, decisione arrivata per Inter-Lazio, che darà il via alla seconda parte della festa nerazzurra per celebrare lo scudetto della stella.

Oltre alla partita di San Siro, la sfida di cartello Bologna-Juventus, che potrebbe mettere in palio punti preziosissimi per blindare un piazzamento alla prossima Champions League, è stata fissata per lunedì 20 maggio. Anche questo turno incomincerà di venerdì con Fiorentina-Napoli, altra gara molto interessante.

Gli orari della 37ª giornata: