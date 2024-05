Nicolò Fagioli è vicino a tornare a disposizione della Juventus e di Massimiliano Allegri. Il centrocampista classe 2003, infatti, sta per veder scadere la propria squalifica dopo lo scandalo scommesse che lo ha colpito quasi un anno fa.

Fagioli, dopo aver ammesso le sue colpe, è stato condannato dalla Procura FIGC a una squalifica di 18 mesi, di cui otto da scontare tramite pena alternativa fra incontri e sedute dallo psicologo per combattere la sua certificata ludopatia. E ora questi 10 mesi di squalifica sono vicinissimi a essere solo una brutta parentesi per il giovane centrocampista bianconero.

Fagioli quando rientra – La chance di Bologna

Quindi, Fagioli quando rientra in campo? Ci sono due possibilità prima della fine del campionato. Infatti, la squalifica terminerà ufficialmente lunedì 20 maggio. Proprio quel giorno si giocherà Bologna-Juventus, valida per la 37esima giornata, come comunicato dalla Lega Serie A sulla base della sua programmazione ufficiale. Allegri potrà decidere di convocare subito il centrocampista.

Se l’allenatore decidesse diversamente, il ritorno fra i convocati di Allegri per Fagioli potrebbe arrivare in occasione dell’ultima giornata, quando all’Allianz Stadium la Juve ospiterà il Monza. Questa partita, come tutta l’ultima giornata, non ha ancora un programma ufficiale, ma può essere quella giusta per rivedere Fagioli almeno in panchina.

Il calciatore non ha smesso di allenarsi con i propri compagni, con qualche video che lo ritrae apparso sui social bianconeri ormai da diverse settimane. Bisognerà capire quindi cosa deciderà Allegri in vista della prossima sfida e quando deciderà di offrire al calciatore una manciata di minuti.