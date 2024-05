Atalanta-Roma, tutti i verdetti dietro al big match di Serie A

La 35esima giornata del campionato di Serie A prenderà il via questa sera con la sfida tra Frosinone e Inter. Il match è importante soprattutto per la squadra guidata da Eusebio Di Francesco, in piena lotta per non retrocedere e attualmente a +2 sui posti che significherebbero discesa in Serie B. Sono almeno cinque le squadre ancora invischiate, due delle quali lasceranno la Serie A.

Ma il weekend che sta per arrivare sarà molto importante anche per le zone più nobili della classifica. Atalanta e Roma sono infatti pronte a sfidarsi in un match che può essere determinante per la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League. Le due squadre occupano ad ora il quinto e il sesto posto in campionato, entrambe a quota 60 punti, ma i bergamaschi hanno una partita da recuperare.

Atalanta Roma quanto vale? Le situazioni di nerazzurri e giallorossi

Allo stato attuale, la Roma ha decisamente più bisogno di un successo rispetto all’Atalanta. In caso di sconfitta i giallorossi scivolerebbero a -3 dalla Dea (con una gara in più) e agguantare la quinta piazza sarebbe molto difficile. Inoltre, la squadra di De Rossi è stata eliminata dall’Europa League, l’altra strada disponibile per conquistare la qualificazione alla Champions League 2024/25.

Sul fronte Atalanta, invece, la squadra di Gasperini rimarrebbe “viva” anche in caso di sconfitta, considerando la partita da recuperare contro la Fiorentina. Non solo, i bergamaschi possono provare a entrare in Champions anche tramite l’Europa League: per ottenere il pass dovranno sconfiggere il Bayer Leverkusen nella finale che andrà in scena il 22 maggio a Dublino.

Atalanta Roma quanto vale? Cosa cambia con l’Europa League

Proprio l’Europa League potrebbe però regalare un’altra chance di qualificazione in Champions League alla Roma, ma in che modo? Se l’Atalanta trionferà nella finale del torneo, non soltanto conquisterà automaticamente l’accesso alla prossima Champions, ma qualora si classificasse dal quinto posto in giù consentirebbe a una sesta italiana di accedere alla competizione.

Ipotizzando quindi che l’Atalanta termini quinta e vinca l’Europa League, il diritto dell’Italia di portare cinque squadre nella prossima Champions dal campionato verrebbe esteso alla sesta in classifica, molto probabilmente alla Roma (attualmente a +4 sulla Lazio). Discorso diverso invece se la Dea arrivasse addirittura quarta. In quel caso, pur vincendo l’Europa League, i posti in Champions per le italiane rimarrebbero comunque cinque.

Atalanta Roma quanto vale? L’aspetto economico

Entrare o meno in Champions League, in particolar modo dalla prossima stagione (il torneo varrà 2,5 miliardi di euro per i club), ha un valore non soltanto sportivo, ma anche economico. Dalle simulazioni effettuate da Calcio e Finanza, la Roma incasserebbe un minimo di 50 milioni di euro prendendo parte alla competizione UEFA più importante.

Discorso simile per l’Atalanta, che nelle ultime stagioni ha acquisito sempre più peso anche a livello internazionale. Entrare in Champions League porterebbe nelle casse del club bergamasco un minimo di 45 milioni di euro circa, senza contare le quattro sfide casalinghe della fase a gironi e tutti i risultati che matureranno nel torneo.