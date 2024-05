Atalanta, la mossa per la Serie A: sei italiane in Champions nel 2024/25

I risultati ottenuti nelle coppe europee in questa stagione hanno consentito alla Serie A di conquistare un posto aggiuntivo nella prossima edizione di Champions League. Un traguardo raggiunto anche dalla Germania, con la Bundesliga che potrà portare il Borussia Dortmund nel torneo: due risultati che sanno di vera e propria beffa per l’Inghilterra (e per la Francia, che era rimasta ancora in gioco).

La massima competizione europea per club, come ormai noto, rivoluzionerà il proprio format nella stagione 2024/25 e vedrà la partecipazione di 36 squadre, con un girone unico e otto partite (contro altrettanti avversari differenti) per ogni formazione, sempre con divisione in quattro fasce (e due avversarie per ogni fascia).

Due dei quattro posti aggiuntivi, rispetto agli attuali 32, saranno assegnati alle due Federazioni che avranno ottenuto il miglior ranking per Paesi nella stagione 2023/24 (Italia e Germania, appunto). Questo significa che grazie alle performance di alto livello fatte registrare nelle competizioni UEFA per club (sulla falsa riga di quello che è già accaduto nella passata stagione), la quinta classificata in Serie A e la quinta in Bundesliga avranno il diritto di entrare in Champions.

Ma non è finita qui: l’Italia potrebbe conquistare addirittura sei posti nella Champions League 2024/25, ma in che modo? Tutto dipenderà dalla finalissima di Europa League, che vedrà protagonista l’Atalanta contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, formazione ancora imbattuta in stagione e in grado di evitare la sconfitta anche contro la Roma, con una rete all’ultimo minuto di gioco.

Serie A sei squadre in Champions – Le ipotesi l’Atalanta

Se i bergamaschi dovessero trionfare in Europa League, acquisirebbero il diritto di partecipare alla prossima edizione di Champions League (esattamente come accaduto fino a oggi). Ma se contestualmente la vincitrice dell’Europa League finisse fuori dai primi quattro piazzamenti validi per la Champions League in Serie A, il posto ottenuto con il trofeo sarebbe aggiunto a quelli già garantiti dal campionato nazionale.

Attualmente si qualificheranno alla prossima Champions League le prime cinque classificate in Serie A. La quinta è arrivata dal posto extra garantito alle due Federazioni con il miglior ranking stagionale. Se l’Atalanta vincesse l’Europa League e allo stesso tempo si posizionasse dalla quinta posizione in giù in Serie A (situazione verosimile, dato che attualmente i bergamaschi sono proprio quinti), ecco che si aggiungerebbe un sesto posto nella manifestazione.

Serie A sei squadre in Champions – Un favore alla Roma

Il posto aggiuntivo in caso di miglior ranking è infatti garantito alla Federazione che lo conquista. Ciò significa che se l’Atalanta dovesse arrivare quinta e vincere l’Europa League, il diritto di entrare in Champions passerebbe alla sesta squadra in Serie A (attualmente la Roma), che si aggiudicherebbe così l’ultimo posto nella massima competizione per club a livello continentale.