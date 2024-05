È stato rinnovato l’accordo tra TIM e Warner Bros. Discovery che consentirà ai clienti TimVision di vedere, inclusi nell’abbonamento, tutti i contenuti sportivi di Discovery+ ed Eurosport insieme all’intera offerta d’intrattenimento arricchita da due nuovi canali: Warner TV e CNN International.

Grazie a questa nuova intesa TimVision offrirà una copertura pressoché totale dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 con 14 canali e oltre 2000 ore live e on demand su Eurosport 1 e 2, su altri otto canali Eurosport interamente dedicati all’evento – di cui uno in 4K disponibile sul TimVision Box – più altri quattro Eurosport extra. La fruizione delle competizioni è arricchita dalla possibilità di vedere fino a quattro gare in contemporanea su App e sito TimVision, grazie alla funzionalità Multilive.

Solo su TimVision, grazie a Discovery+, sarà possibile vivere il grande tennis e seguire tutte le partite del Roland-Garros e dei prossimi Australian Open, oltre che accedere al canale in 4k. Disponibili inoltre gli sport più seguiti come il ciclismo con i Grandi Giri (Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta, oltre a tutte le Classiche), la LBA di basket, gli sport invernali e i motori. Inoltre, su TimVision saranno disponibili clip e highlihgts forniti ogni giorno da Eurosport News, una novità per tutti gli appassionati per completare l’offerta sport live e rimanere sempre aggiornati.

«Grazie a questo nuovo accordo rafforziamo ulteriormente il posizionamento di TimVision come il principale hub dello streaming video sul mercato italiano. I clienti TimVision potranno seguire, inclusi nel loro piano di abbonamento, i più prestigiosi eventi sportivi nazionali ed internazionali su Eurosport, oltre agli show più amati della ricchissima offerta di intrattenimento dei canali Discovery – ha dichiarato Andrea Rossini, Chief Consumer, Small & Medium and Mobile Wholesale Market Officer di TIM –. Con questa intesa proseguiamo nella strategia del Gruppo TIM volta a creare la prima ‘customer platform’ italiana di servizi e contenuti di qualità per i nostri clienti, facendo leva sulla forza del nostro brand e dei nostri canali di vendita».

«Siamo lieti di estendere e rafforzare l’accordo con un partner strategico come TIM, grazie al quale la nostra ricchissima offerta di contenuti d’intrattenimento e sport raggiunge un pubblico sempre più ampio e coinvolto – ha commentato Angel Yllera, vicepresidente di TV Licensing, Affiliate Sales and Digital Distribution Warner Bros. Discovery Southern Europe –. I Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono un momento epico nell’immaginario collettivo, la manifestazione sportiva per eccellenza, e poter contare nuovamente sulla distribuzione di TimVision garantisce il palcoscenico e la visibilità che i nostri atleti si meritano. Accanto a tutti gli altri contenuti sportivi, inoltre, il nuovo accordo si arricchisce della programmazione di due brand chiave della galassia Warner Bros. Discovery: Warner Tv e Cnn International».

Inoltre, per gli appassionati dell’intrattenimento televisivo, del lifestyle e del crime, su TimVision inoltre è disponibile il live e il catalogo on demand Warner Bros. Discovery dei canali Nove, Real Time, D-Max, HGTV, Giallo, Food Network, MotorTrend, K2 e Frisbee, a cui si aggiungono i due nuovi Warner TV e CNN International. Tutti i clienti TimVision potranno rivedere on demand, senza pubblicità, tutti gli show più amati dal pubblico come ‘Che tempo che fa’, ‘Fratelli di Crozza’, ‘Casa a prima vista’, ‘Cash or Trash’, ‘Matrimonio a prima vista’ e ‘Primo appuntamento’.

TimVision si conferma la piattaforma streaming più completa sul mercato italiano, l’unica che riunisce tutti i principali content brand globali componendo un catalogo straordinario di film, serie tv, cartoni e show per tutta la famiglia, oltre ai migliori appuntamenti sportivi. I contenuti sono disponibili sull’app TimVision e su un unico decoder, il TimVision Box, incluso in tutte le offerte.