Ufficiale, l’Italia si assicura il primo posto nel ranking UEFA 2023/24

Le coppe europee stanno proseguendo tra grandi sfide e colpi di scena nella stagione 2023/24. Mentre il quadro delle finaliste di Champions, Europa League e Conference League va via via completandosi, gli occhi dei tifosi sono puntati anche sui vari ranking UEFA e sui benefici che possono portare ai propri club. Se la classifica dei coefficienti per Paesi nel 2023/24 ha assegnato a Italia e Germania due posti aggiuntivi nella prossima edizione della Champions League, la stessa graduatoria ci dice che l’Italia è ufficialmente al primo posto.

Grazie al pareggio conquistato dalla Fiorentina sul campo del Club Brugge, l’Italia non potrà più essere scavalcata dalla Germania in questa stagione. L’obiettivo fondamentale era ottenere uno dei primi due posti (per il piazzamento extra in Champions), ma ora l’Italia ha addirittura la garanzia di chiudere al primo posto a livello di performance stagionali nelle coppe.

Ranking UEFA Italia – La situazione attuale

L’Italia ha conquistato il posto extra in Champions League nelle scorse settimane. Successivamente si è aggiunta la Germania, che ha beffato l’Inghilterra grazie agli ottimi risultati del Borussia Dortmund nella massima competizione europea per club. Di seguito il ranking 2023/24 aggiornato:

Italia – 20,142 punti (posto extra in Champions) Germania – 19,071 punti (posto extra in Champions) Inghilterra – 17,735 punti Francia – 16,250 punti Spagna – 15,812 punti

L’attuale ranking UEFA prevede che il punteggio delle federazioni nazionali venga calcolato in base ai risultati conseguiti dai propri club nell’ultima stagione, dividendolo il punteggio ottenuto nel 2023/24 per il numero iniziale di formazioni presenti all’inizio delle competizioni europee della medesima annata.