Da Aubameyang a Correa: gli stipendi del Marsiglia 2023/24

La stagione del Marsiglia non è andata come ci si aspettava. Dopo poche settimane Marcelino, il tecnico designato per prendere in mano l’eredità di Igor Tudor si è dimesso, e il sostituto Gennaro Gattuso non è riuscito a risollevare le sorti della squadra per un campionato di vertice.

A poco è poi servito il terzo allenatore, l’ex ct della Costa d’Avorio Jean-Louis Gasset, che ha comunque portato stabilita di risultati, tanto da portare i marsigliesi alle semifinali di Europa League. Contro l’Atalanta, Aubameyang e compagni si giocano l’accesso alla finale di Dublino e anche le residue speranze di accedere alla prossima Champions League, tra l’altro in prima fascia, riservata alla vincitrice della seconda manifestazione europea per club.

Stipendi Marsiglia 2023 2024 – Acquisti e cessioni

Con l’addio di Tudor, anche la squadra ha subito una profonda rivoluzione, ma basandosi sempre sulla verve realizzativa di Pierre-Emerick Aubameyang, capitano e numero 10 della squadra francese.

Sono tanti i giocatori che hanno salutato Marsiglia, fra cui Renan Lodi, acquistato prima dall’Atletico Madrid per 20,6 milioni di euro e poi ceduto ai sauditi dell’Al Hilal per 23 milioni. Il terzino brasiliano è diventato così l’acquisto più oneroso e la cessione più remunerativa del calciomercato marsigliese 2023/24.

Le cessioni di Cengiz Under (15 milioni al Fenerbahce), Luis Suarez (8 milioni all’Almeria), Isaak Touré (8 milioni al Lorient) il riscatto di Arkadiusz Milik (7,3 milioni alla Juventus), Ruslan Malinovskyi (7 milioni al Genoa), Namnja Radonjic (1,7 milioni al Torino) e Bartug Elmaz (1,4 milioni al Fenerbahce). A questi si aggiunge anche il prestito oneroso per 1 milione con diritto di riscatto di Matteo Guendouzi alla Lazio. Il Marsiglia ha incassato così un totale di 72,4 milioni di euro.

Detto del caso Renan Lodi, la rosa marsigliese è stata rinforzata con i seguenti acquisti: Iliman Ndiaye (17 milioni dallo Sheffield), Ismaila Sarr (13 milioni dal Watford), Quentin Merlin (10 milioni dal Nantes), Geoffrey Kondogbia (8 milioni dall’Atletico Madrid), Faris Moumbagna (8 milioni dal Bodo Glimt), Amine Harit (5 milioni dal Schalke 04), Ulisses Garcia (4 milioni dallo Young Boys), Amir Murillo (2,5 milioni dall’Anderlecht), Ruben Blanco (1,5 milioni dal Celta Vigo) A questi si aggiungono i 10 milioni per il riscatto del già citato Malinovskyi dall’Atalanta e le spese per i prestiti onerosi di Joaquin Correa (2 milioni dall’Inter) e Bamo Meité (1 milione dal Lorient).

Stipendi Marsiglia 2023 2024 – Aubameyang guida la classifica

Di seguito, l’elenco dei calciatori della rosa dal più al meno pagato sulla base delle stime di Capology (tutte le cifre sono annuali e considerate al netto):