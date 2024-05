La Roma sogna l'impresa: quanto vale la finale di Europa League

La Roma si prepara a scendere in campo per affrontare il Bayer Leverkusen nella semifinale di ritorno della UEFA Europa League. Un torneo che ha già visto i giallorossi protagonisti nella passata stagione, quando la squadra – all’epoca guidata da Josè Mourinho – fu sconfitta in finale dal Siviglia, non senza polemiche nei confronti dell’arbitro inglese Taylor.

Ora i capitolini ci riproveranno, anche se dovranno ripartire dal 2-0 del match di andata in favore degli avversari, ancora imbattuti in questa stagione in tutte le competizioni. Ma quanto vale il passaggio in finale di Europa League per la Roma a livello economico? Su quanti premi UEFA può contare il club finora grazie al percorso nel torneo?

Roma ricavi Europa League 2023 2024 – Le stime

Sulla base dei dati a disposizione, Calcio e Finanza ha stimato anche nel 2023/24 i ricavi nell’attuale edizione della competizione per i singoli club. La partecipazione al torneo garantisce 3,63 milioni di euro. Si passa poi al ranking storico/decennale un montepremi complessivo di 69,75 milioni di euro che viene suddiviso tra le società calcistiche in base al piazzamento nella classifica data dalle prestazioni europee degli ultimi dieci anni. Su questo fronte, il club giallorosso incassa 3,96 milioni di euro.

Infine il market pool, ultima fetta di ricavi che si può stimare prima dell’inizio della fase a gironi. Per questa stagione, le stime di Calcio e Finanza si basano sui dati ufficiali della UEFA per il 2021/22. La cifra – così come per la Champions League – è da dividere in due parti: una legata al numero di squadre partecipanti per ogni Federazione e una sulla base dei turni superati all’interno della manifestazione. Per la Roma si prevede un minimo di 5,44 milioni di euro.

Non vanno poi dimenticati tutti i bonus per i risultati. Si va da quelli per la singola partita nella fase a gironi a quelli per la conquista del primo posto nel gruppo di riferimento e, infine, ai premi per il passaggio dei vari turni (dai playoff in avanti) nella fase a eliminazione diretta.

Roma ricavi Europa League 2023 2024 – Le cifre

Per quanto riguarda la Roma, il club ha incassato oltre 22 milioni di euro dal percorso in Europa League, cifra che con la finale potrebbe superare i 27 milioni (*in caso di passaggio del turno):