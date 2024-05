La finale di Champions spinge i conti del Dortmund: previsto utile tra 40 e 50 mln

La finale di Champions League spinge i conti del Borussia Dortmund nella stagione 2023/24. Il club tedesco ha annunciato che grazie al traguardo ottenuto dopo avere sconfitto il PSG nel doppio confronto, le previsioni sull’utile netto per l’anno fiscale in corso si alzano ad una soglia compresa tra i 40 e i 50 milioni di euro (in precedenza la cifra era fissata tra i 33 e i 45 milioni).

Il percorso nella massima competizione europea per club sta infatti portando in dote al Borussia Dortmund ricavi inattesi. Il passaggio dalla semifinale alla finale ha portato nelle casse dei gialloneri 15,5 milioni di euro e in caso di successo il club potrebbe contare su ulteriori 8 milioni di euro (tra il premio per la vittoria finale e la partecipazione alla Supercoppa europea).

In questi giorni il Dortmund ha comunicato i risultati economico-finanziari dei primi nove mesi dell’anno (fino al 31 marzo 2024). Un periodo che si è chiuso con ricavi caratteristici in aumento a 322 milioni di euro e plusvalenze per 63 milioni, per un totale – considerando altri ricavi operativi – di oltre 389 milioni di euro (352 milioni di euro nella stagione 2022/23).

Tra materiale, personale, ammortamenti e spese operative, i costi hanno invece toccato oltre i 358 milioni di euro nei primi nove mesi della stagione in corso (contro i 333,9 milioni di euro dello stesso periodo nell’esercizio precedente). Sulla base di questi dati, l’utile dei primi nove mesi è pari a 24,66 milioni di euro, in crescita rispetto ai 10,87 milioni del 2022/23.