Dividendi in crescita per Cairo nel 2023: ecco quanto incassa il patron del Torino

Dividendi in crescita per le società di Urbano Cairo quotate in Borsa. Nella giornata di ieri infatti i soci di RCS e Cairo Communication hanno approvato i rispettivi bilanci 2023 che si sono chiusi con un utile netto di 57 milioni di euro e 38,4 milioni. Un trend in crescita per entrambi, visto che si è registrato un +13,7% per il gruppo editoriale e il 19,6% per la società che porta il nome del patron del Torino.

In particolare, RCS ha visto salire il margine operativo a 136,2 milioni dai precedenti 122,1 milioni. Cairo Communication, alla quale fa capo oltre alla stessa RCS anche il settore televisivo, ha segnato un aumento del margine a 167,5 milioni rispetto ai 147,1 milioni nel 2022). Gli azionisti riuniti nelle rispettive assemblee, tenute in modalità telematica, hanno approvato anche la distribuzione dei dividendi.

Cifre in crescita per entrambe le società quindi per i dividendi. Per quanto riguarda RCS, se nel 2022 si è registrato un tornaconto dai dividendi pari a 0,06 euro per azione, per il 2023 la cifra è salita a 0,07 euro per azione. In questo modo, quindi, considerando che tramite Cairo Communication e UT Communications il patron del Torino detiene una quota pari al 59,831% (rispettivamente 59,693% per Cairo Communication e 0,138% per UT Communications), le due società in questione incasseranno dividendi per 21,85 milioni rispetto ai 18,7 milioni del 2022.

Risalendo la catena di controllo del gruppo editoriale, una parte di questa cifra arriverà direttamente nelle casse di Urbano Cairo. Cairo Communication infatti a sua volta distribuirà dividendi ai suoi azionisti per 0,16 euro ad azione: il 51,81% della società è detenuta dalla UT Communications, che a sua volta è interamente di proprietà del patron del Torino. UT Communications quindi incasserà circa 11,1 milioni di euro di dividendi (rispetto ai 97 milioni del 2022), che finiranno così interamente nelle casse della società al 100% di Cairo.