Insulti ai tifosi, i calciatori del Torino: «Chiediamo scusa, presi provvedimenti»

I calciatori del Torino hanno pubblicato una lettera congiunta sul sito del club piemontese, per chiedere scusa ai tifosi insultati durante la commemorazione per la tragedia di Superga. In un video pubblicato – e poi rimosso – dal portiere Luca Gemello, si sentono alcune voci in sottofondo.

«Sono gli stessi che ti hanno fischiato», dice un calciatore granata con riferimento alle proteste dei tifosi per il pareggio ottenuto nella sfida con il Bologna. «Sì, sì, co*****i…», commenta un altro. A corredo, ecco il «ciao, ciao pezzi di m***a», rivolto da chi se ne stava andando con il pullman della squadra, alle persone giunte sul piazzale a sostenere il Toro. Quello che fu (il Grande Torino), e per conseguenza quello di adesso.

«Ciò che è successo sabato scorso ha lasciato in tutti noi un profondo dispiacere. Vogliamo far sentire la nostra voce per chiedere umilmente scusa a tutti, consapevoli della gravità di quanto è accaduto», hanno spiegato in una lettera aperta i calciatori della formazione granata, dal momento in cui attorno al video si è generato il caos.

«Ci sentiamo tutti responsabili, non ci sono buoni e cattivi. Ne abbiamo parlato al nostro interno e abbiamo preso i provvedimenti del caso, e altrettanto ha fatto la Società, subito intervenuta. Ora massima concentrazione per le prossime tre partite: noi ci crediamo ancora. Sempre Forza Toro!», hanno concluso i calciatori.