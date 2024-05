Real Madrid, caso bagarinaggio: arrestati due uomini con 138 tessere per rivendere i biglietti

Due uomini sono arrestati vicino al Santiago Bernabeu e sono stati trovati in possesso di ben 138 tessere soci con le quali, secondo la polizia municipale di Madrid, rivendevano i biglietti. A riportarlo è l’agenzia di stampa spagnola Europa Press.

L’arresto è scattato alle ore 18.45 di sabato scorso, dopo che i due si sono scambiati una borsa contenete le 138 tessere. L’indagine condotta dall’Unità di Coordinamento Giudiziario della Polizia Municipale ha rivelato che queste carte erano gestite attraverso pagine di rivendita su Internet.

Questi individui, dipendenti di una società di rivendita, hanno ammesso di essere stati assunti per distribuire e successivamente ritirare le tessere in vari hotel e case del distretto di Tetuán, addebitando tre euro per ogni abbonamento restituito. Le carte sono state confiscate dagli agenti con l’accusa di aver violato i regolamenti contro la rivendita dei biglietti.

I due arrestati sono uno spagnolo di 42 anni e un venezuelano di 43 anni. Adesso li attende un processo per la loro partecipazione alla rivendita illegale di biglietti. Il Real Madrid ha avviato procedimenti disciplinari contro i membri coinvolti nella rivendita non autorizzata di queste tessere. Secondo quanto riporta il quotidiano El Mundo, i due potrebbero essere puniti con la sospensione o la cancellazione permanente del loro status di affiliati.