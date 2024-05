I club che valgono di più al mondo: ManUTD in testa, Juve davanti a Milan e Inter

Rimane il Manchester United il club calcistico con il più alto valore del mondo. Nonostante i risultati sul campo siano piuttosto deludenti, con i Red Devils che rischiano di rimanere fuori dalle competizioni europee dopo il clamoroso quarto posto nel girone di Champions League, l’ingresso di Sir Jim Ratcliffe in società ha rafforzato la status economico del club inglese.

Infatti, il 28% dello United è passato al miliardario inglese per ben 1,48 miliardi di euro, portando così la valutazione complessiva del club a raggiungere i 5,7 miliardi. I Red Devils guidano quindi la classifica, stilata dallo statunitense Sportico, delle società calcistiche più preziose del mondo. Fra i 50 club in graduatoria figurano sei italiane. La Serie A è il terzo campionato per numero di rappresentanti presenti dietro alla MLS (20) e alla Premier League (9), e davanti a Bundesliga (4) Liga (3) e Ligue 1 (2).

Club che valgono di più al mondo – Le prime 20 posizioni: presenti Juve, Milan e Inter

Rimane comunque ampio il divario fra le italiane e le prime 10 di questa classifica, visto che la Juventus (11esima e prima italiana) vale la metà della decima che è il Chelsea. Mentre il Manchester United, primo in graduatoria, vale tre volte e mezzo il valore del club bianconero. Ecco le prime 20 posizioni della classifica delle società che valgono di più al mondo:

Manchester United (ENG) – 5,7 miliardi di euro; Real Madrid (ESP) – 5,6 miliardi; Barcellona (ESP) – 4,9 miliardi; Liverpool (ENG) – 4,7 miliardi; Bayern Monaco (GER) – 4,5 miliardi; Manchester City (ENG) – 4,4 miliardi; PSG (FRA) – 3,7 miliardi; Arsenal (ENG) – 3,6 miliardi; Tottenham (ENG) – 3,3 miliardi; Chelsea (ENG) – 3,2 miliardi; Juventus (ITA) – 1,6 miliardi; Borussia Dortmund (GER) – 1,5 miliardi; Atletico Madrid (ESP) – 1,4 miliardi; Milan (ITA) – 1,1 miliardi; Los Angeles FC (USA) – 1 miliardo; Inter (ITA) – 986 milioni; Atlanta United (USA) – 976 milioni; Inter Miami (USA) – 948 milioni; Los Angeles Galaxy (USA) – 930 milioni; New York City (USA) – 781 milioni.

Le altre tre italiane presente nella top 50 dei club calcistici che valgono di più al mondo sono Roma, Napoli e Atalanta.

24. Roma (ITA) – 716 milioni di euro;

33. Napoli (ITA) – 641 milioni;

45. Atalanta (ITA) – 553 milioni.