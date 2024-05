Roma, plusvalenze per 95 milioni e acquisti per 115 al centro delle indagini: le cifre ufficiali

La Procura di Roma ha chiuso le indagini sulle plusvalenze della Roma. In base a quanto riportato dall’ANSA, rischiano di finire sotto processo la vecchia gestione del club giallorosso guidata da James Pallotta, Mauro Baldissoni e altri dirigenti. Nell’atto di chiusura degli accertamenti non compaiono l’attuale presidente e vicepresidente della Roma Dan e Ryan Friedkin.

Come spiegato dall’ufficio giudiziario guidato da Francesco Lo Voi, secondo l’accusa la società giallorossa “avrebbe realizzato nel corso degli anni” dal 2017 al 2021 “una serie di plusvalenze fittizie mediante operazioni di scambio di giocatori che venivano apparentemente realizzate come separate operazioni di acquisto e vendita e quindi contabilizzate, in violazione del principio contabile”.

Si tratta in totale di 12 operazioni realizzate quindi tra il 2017 e il 2021 legate tutte a scambi di giocatori con altri club che, secondo quanto ricostruito da Calcio e Finanza, ha portato a incassi legati a plusvalenze per 96,6 milioni di euro e contemporanei acquisti per 113,2 milioni di euro. Si tratta di operazioni concluse con Sassuolo, Inter, Atalanta, Juventus e Napoli.

In particolare, quindi, questo è il dettaglio delle cifre iscritte a bilancio dal club giallorosso per quanto riguarda plusvalenze e acquisti nel momento della conclusione dell’operazione (al netto quindi di eventuali bonus successivi).