Coppe europee, tra diretta e differita: tutte le italiane in chiaro

Atalanta, Roma e Fiorentina si preparano a scendere in campo per le semifinali di ritorno di Europa League (giallorossi e bergamaschi) e Conference League (i toscani). I nerazzurri di Gasperini sono reduci dal pareggio di Marsiglia e si giocheranno tutte le possibilità di accedere in finale fra le mura amiche del Gewiss Stadium. Viola e capitolini, invece, giocheranno in trasferta ma con prospettive ben diverse.

Infatti, la formazione di Vincenzo Italiano parte in vantaggio sul Brugge grazie alla vittoria per 3-2 al Franchi, e spera di raggiungere la finalissima del torneo per la seconda volta consecutiva. Al contrario, Daniele De Rossi e i suoi devono cercare l’impresa a Leverkusen dopo la sconfitta per 2-0 all’Olimpico contro i tedeschi di Xabi Alonso, che rimangono imbattuti in stagione.

Perché Atalanta Marsiglia in differita? La scelta di Sky

La Fiorentina scenderà in campo nella giornata di mercoledì 8 maggio, visto che giovedì si terrà a Bruges la Processione del Sacro Sangue 2024. Proprio per questo, la sfida in casa dei belgi andrà in onda in diretta in chiaro su TV8 alle ore 18.45, oltre che su Sky e DAZN che detengono i diritti di trasmissione sia di Europa League che di Conference.

Giovedì, invece, sarà il turno dell’Europa League con Atalanta e Roma. Esattamente come accaduto una settimana fa per le gare di andata, solamente la sfida dei giallorossi sarà trasmessa in diretta in chiaro, su Rai 1, visto l’accordo fra la tv di Stato e Sky che ha garantito alla prima di trasmettere quattro partite in totale fra quarti di finale e semifinali (più la finale in caso di presenza di un’italiana).

L’Atalanta, invece, sarà trasmessa in differita su TV8 dalle ore 23.15. Condizione necessaria, visto che l’AgCom impone la trasmissione in chiaro per tutte le partite in cui siano coinvolte squadre italiane. Per questo motivo anche il match degli orobici sarà trasmesso in modalità free. L’imposizione riguarda solamente la trasmissione in chiaro, ma non la diretta, motivo per cui Sky ha optato per mandare in onda la partita in differita su TV8.

Perché Atalanta Marsiglia in differita? Cosa dice l’AgCom

Ma quali sono gli appuntamenti per i quali deve essere garantita la trasmissione in chiaro? Nella sua delibera del 2012, l’Autorità ha stilato una lista di eventi per i quali bisogna «assicurare ad almeno l’80% della popolazione italiana la possibilità di seguirli su un palinsesto gratuito senza costi supplementari:

le Olimpiadi estive ed invernali; la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato del mondo di calcio; la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato europeo di calcio; tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa, in competizioni ufficiali; la finale e le semifinali della Champions League e della Europa League qualora vi siano coinvolte squadre italiane; il Giro d’Italia; il Gran Premio d’Italia automobilistico di Formula 1; il Gran Premio d’Italia motociclistico di Moto GP; le finali e le semifinali dei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo, rugby alle quali partecipi la squadra nazionale italiana; gli incontri del torneo Sei Nazioni di rugby ai quali partecipi la squadra nazionale italiana; la finale e le semifinali della Coppa Davis e della Fed Cup alle quali partecipi la squadra nazionale italiana e degli Internazionali d’Italia di tennis alle quali partecipino atleti italiani; il campionato mondiale di ciclismo su strada; il Festival della musica italiana di Sanremo; la Prima rappresentazione della stagione lirica del Teatro La Scala di Milano e la Prima rappresentazione della stagione lirica del Teatro San Carlo di Napoli; il concerto di Capodanno del Teatro La Fenice di Venezia».

L’AgCom specifica che «gli eventi di cui ai punti b) e c) del precedente comma 1 sono trasmessi in diretta integrale. Per gli altri eventi è facoltà delle emittenti televisive decidere le modalità di trasmissione in chiaro, che potranno essere di diretta integrale o parziale o differita totale o parziale». Sky ha potuto quindi decidere la modalità di trasmissione della seconda semifinale e ha scelto di mandare in onda il match in differita integrale.