Coppa Italia, per la finale Atalanta-Juventus venduti già oltre 55mila biglietti

Mercoledì 15 maggio si giocherà, all’Olimpico di Roma, la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Fischio di inizio alle ore 21.00 in uno stadio che si preannuncia tutto esaurito per l’ultimo atto della coppa nazionale.

Infatti, come riporta una nota ufficiale della Lega Serie A, le vendite dei tagliandi per la finalissima fra la formazione di Gian Piero Gasperini e Massimilano Allegri stanno procedendo molto bene e hanno già superato quota 55.000 con quelli per Curve e Distinti che sono stati esauriti, così come le Tribune Tevere e Monte Mario lato Sud (riservate ai sostenitori della Juventus).

Prosegue, invece, la fase di vendita libera con disponibilità soltanto nei settori Tevere e Monte Mario lato Nord per i tifosi dell’Atalanta.