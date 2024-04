Finale Coppa Italia, al via la vendita dei biglietti per Atalanta-Juventus

Atalanta e Juventus, il prossimo 15 maggio, si affronteranno all’Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia. Potrebbe essere l’ultimo titolo in bianconero per Massimiliano Allegri, che le indiscrezioni danno lontano da Torino, e il primo per i bergasmaschi sotto la guida di Gian Piero Gasperini, senza dimenticare l’Europa League e un piazzamento Champions da raggiungere in campionato.

Nelle scorse ore, la Lega Serie A ha ufficializzato i termini di vendita per i biglietti della finalissima di Coppa Italia, specificando prezzi e modalità d’acquisto per entrambe le tifoserie, che come vuole la tradizione e il regolamento, si divideranno perfettamente le tribune dell’Olimpico.

Biglietti finale Coppa Italia 2024 – I settori dell’Olimpico riservati alle due tifoserie

Ai sostenitori dell’Atalanta sono riservati i biglietti dei settori Curva Nord, Distinti Nord, Tribuna Monte Mario lato Nord e Tribuna Tevere lato Nord. Mentre a quelli della Juve sono riservati i biglietti dei settori Curva Sud, Distinti Sud, Tribuna Monte Mario lato Sud e Tribuna Tevere lato Sud. Tutti i titoli di accesso sono non cedibili. Bambini che non abbiano compiuto il 6° anno di età ingresso gratuito senza diritto di posto. I biglietti saranno posti in vendita esclusivamente in modalità digitale su tutta la rete vendita Vivaticket a partire dalle ore 14.00 di lunedì 29 aprile 2024 secondo le indicazioni che seguono.

Biglietti finale Coppa Italia 2024 – Le fasi di vendita per l’Atalanta

Dalle ore 14.00 del 29 aprile 2024, fino alle ore 10.00 del 2 maggio vendita riservata a:

gli abbonati alla Serie A 23-24 dell’Atalanta, che potranno acquistare fino a 4 biglietti, purché gli intestatari risultino abbonati alla Serie A 23-24. Per ogni biglietto sarà necessario inserire nel campo codice coupon:

o per gli abbonamenti digitali il numero della tessera ‘Dea Card’

Dalle ore 14.00 del 2 maggio 2024, fino alle ore 10.00 del 6 maggio, si aggiungono alla vendita riservata anche:

i possessori di ‘Dea Card’, inserendo il numero della propria ‘Dea Card’. Ogni acquirente può acquistare fino a 4 biglietti, purché gli intestatari siano possessori di ‘Dea Card’ sottoscritta entro il 26 aprile.

Per quanto riguarda invece i settori riservati ai tifosi juventini, dalle ore 14.00 del 29 aprile 2024, fino alle ore 10.00 del 2 maggio vendita riservata a:

gli abbonati Juventus, inserendo il numero del proprio abbonamento. Ogni abbonato può acquistare fino a 4 biglietti purché gli intestatari siano possessori di abbonamento inserendo per ciascuno il relativo numero della ‘Juventus Card’

Dalle ore 14.00 del 2 maggio 2024, fino alle ore 14.00 del 3 maggio si aggiungono alla vendita anche:

gli Juventus Member attivi (J1897, Black&White, Junior). Ciascun Member potrà acquistare massimo 4 biglietti purché tutti gli intestatari siano Member 2023-24. Avranno diritto di accesso alla vendita, tutte le

Membership acquistate ed attivate entro 26 aprile.

Dalle ore 16.00 del 3 maggio 2024, fino alle ore 10.00 del 6 maggio si aggiungono alla vendita anche:

i possessori di Juventus Card che potranno acquistare massimo 4 biglietti purché tutti gli intestatari siano possessori di una Juventus Card attiva. . Avranno diritto di accesso alla vendita, tutte le Juventus Card acquistate ed attivate entro il 26 aprile.

Per entrambe le squadre, alle ore 14.00 del 6 maggio 2024 inizierà l’eventuale fase di vendita libera dei biglietti residui di entrambe le squadre.

Dalle ore 14.00 del 6 maggio 2024 fino ad esaurimento posti i tifosi diversamente abili con certificato di invalidità al 100% e che necessitano di assistenza continua (condizione che deve essere riportata sul certificato di invalidità) potranno richiedere i biglietti loro riservati. L’accompagnatore dovrà essere obbligatoriamente maggiorenne. Per i sostenitori dell’Atalanta sono disponibili 80 disabili in carrozzina più 20 non in carrozzina e 100 in Tribuna Tevere lato Nord. Stesso numero per quelli della Juventus in Tribuna Tevere lato Sud.

Biglietti finale Coppa Italia 2024 – L’iniziativa della Lega per la mobilità sostenibile

La Lega Serie A ha intrapreso un’audace iniziativa, in collaborazione con Sport e Salute e Roma Mobilità, attraverso il progetto “Road to Zero” che vede come protagonista la Finale di Coppa Italia Frecciarossa. Questo evento segna un traguardo storico poiché rappresenta la prima volta in Italia in cui viene organizzato un evento calcistico con un focus deciso sulla sostenibilità in ogni suo aspetto.

Per ciò, la Lega Serie A ha attivato una serie di iniziative in relazione alla mobilità sostenibile, invitando le tifoserie a seguire alcune indicazioni:

per raggiungere Roma, prediligere lo spostamento in treno;

gli spostamenti in città, preferire mezzi pubblici, servizi di sharing e, se non possibile, muoversi con i propri mezzi in gruppo (evitando una persona per auto).

I possessori del biglietto avranno diritto ad un codice sconto su Frecciarossa per raggiungere Roma e alla gratuità del trasporto pubblico (metro, ferrovie e bus) per il giorno della partita all’interno del comune di Roma.

Biglietti finale Coppa Italia 2024 – Costo tagliandi settore per settore

