Abodi convoca i vertici di calcio e basket: giovedì l’incontro sulla riforma

Si terrà giovedì alle 15.30 l’incontro tra Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, e i vertici dello sport per palare del progetto del governo per la costituzione di un’autorità di controllo della gestione finanziaria dei club professionistici, che andrà a sostituire la Covisoc (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche).

Lo ha annunciato una nota del ministro stesso. All’incontro sono stati invitati i presidenti del Coni, della FIGC e della FIP, Giovanni Malagò, Gabriele Gravina e Gianni Petrucci, il presidente della Lega di Serie A, Lorenzo Casini, e tutte le componenti.

«Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha invitato, giovedì alle ore 15.30 presso i propri uffici, il presidente del Coni, Malagò, i presidenti della Federazione Italiana Pallacanestro, Petrucci, e della Lega Basket Serie A, Gandini, della Federcalcio, Gravina, della Lega Serie A, Casini, della Lega B, Balata, della Lega Pro, Marani, della Lega Nazionale Dilettanti, Abete, e delle Componenti tecniche, Calcagno e Ulivieri, e dell’Aia Pacifici, a partecipare a un incontro per un confronto sulla costituzione di un’autorità, tecnica e indipendente, alla quale delegare i controlli sulla gestione finanziaria e sul rispetto dei vari adempimenti dei club professionistici», recita la nota ufficiale.