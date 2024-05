Quando si gioca Inter Lazio? Tutto quello che si conosce fra festa e cerimonia di premiazione

Inter-Lazio sarà l’ultima partita casalinga della stagione per i nerazzurri di Simone Inzaghi, che terminerà poi il campionato in casa del Verona. Per l’occasione, inoltre, Lautaro Martinez alzerà la coppa dello Scudetto, il numero 20 per il club milanese.

Ma quando si gioca Inter Lazio? Al momento non si conosce né la data né l’orario. Infatti, la Lega Serie A deve ancora comunicare anticipi e posticipi delle ultime due giornate di campionato. In special modo l’ultima, visto che si dovrà garantire la contemporaneità delle sfide che vedranno squadre impegnate per gli stessi obiettivi: dalla qualificazione alla competizioni europee alla lotta per la salvezza che al momento vede invischiate molte squadre con la sola Salernitana certa della retrocessione.

C’è grande attesa in casa Inter, che ha già comunicato le modalità di vendita dei biglietti per la sfida contro la formazione di Igor Tudor. Si sa solo, al momento, che si giocherà nel weekend del 18-19 maggio, ma comunque ci sono state più di 150mila richieste di informazioni per comprare un tagliando sul sito ufficiale del club nerazzurro.

Inoltre, la società di Viale della Liberazione ha comunicato come alla cerimonia di premiazione, che vedrà sollevare lo scudetto a Lautaro Martinez che alzerà al cielo così il suo primo trofeo da capitano interista, parteciperanno due cantanti interisti doc come Luciano Ligabue e Tananai, quest’ultimo fresco autore del nuovo inno del club insieme a Madame e Rose Villain.

Infine, una decisione sulla data e l’orario in cui si giocherà Inter-Lazio a San Siro dovrebbe essere ufficializzata dalla Lega Serie A per venerdì 10 maggio. Intanto, tutto è pronto per un’altra grande festa nerazzurra.