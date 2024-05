Verso Inter-Lazio: il programma della festa e le info per i biglietti

Dopo aver festeggiato per le strade di Milano con i propri beniamini, i tifosi dell’Inter si apprestano a vivere l’ultima partita stagionale a San Siro in occasione della 37esima giornata di Serie A che vedrà gli uomini di Simone Inzaghi fronteggiare la Lazio.

Al termine della sfida contro i biancocelesti di Igor Tudor, Lautaro Martinez riceverà la coppa dello Scudetto, il numero 20 della storia nerazzurra. Anche se non è ancora stato ufficializzato il giorno e l’orario della partita, la società nerazzurra ha già pubblicato i dettagli relativi a un nuovo capitolo della festa per celebrare lo Scudetto.

Infatti, per i tifosi nerazzurri sarà un’occasione speciale che vedrà la partecipazione anche di grandi artisti interisti che animeranno la festa nerazzurra. Infatti, dopo la sfida e la consegna del trofeo ai Campioni d’Italia, Luciano Ligabue celebrerà il trionfo della sua squadra del cuore cantando “Urlando contro il cielo”, brano iconico che da più di 20 anni accompagna i gol dell’Inter a San Siro. La festa verrà arricchita dalla performance di Tananai, grandissimo tifoso interista e uno dei tre protagonisti della canzone celebrativa del ventesimo scudetto insieme a Madame e Rose Villain.

Per quanto riguarda, invece, i biglietti della sfida, la società nerazzurra prevede l’ennesimo sold out della stagione, viste anche le 150mila richieste arrivate per accaparrarsi un tagliando per l’ultima sfida casalinga dell’annata 2023/24. Ed ecco i dettagli per l’acquisto:

La vendita dei biglietti per Inter-Lazio aprirà martedì 7 maggio alle 10:30 e sarà dedicata agli abbonati alla stagione 2023/2024, che ancora una volta potranno usufruire di uno dei vantaggi più importanti a loro dedicati e acquistare per primi fino a due tagliandi per i propri amici interisti.

Mercoledì 8 maggio sarà la volta dei Soci Inter Club : potranno acquistare massimo 4 tagliandi , purché tutti per Soci attivi nella stagione in corso.

In caso di disponibilità residue, dal 9 maggio potranno continuare ad acquistare tagliandi sia gli abbonati che i Soci Inter Club.

Al termine delle fasi prioritarie riservate ad abbonati e soci Inter Club, le ultimissime disponibilità saranno messe in vendita libera venerdì 10. In occasione di Inter-Lazio non sarà attivo il cambio utilizzatore. Non sarà dunque possibile cedere biglietti o abbonamenti.