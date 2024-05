Chelsea, nuova grana: ancora niente sponsor di maglia per il 2024/25

I problemi del Chelsea nel trovare un main sponsor per la divisa da gioco sono tornati a galla, dato che finora non è stato annunciato alcun accordo in vista della prossima stagione. Questo significa che i Blues hanno superato la scadenza che avrebbe consentito a Nike, lo sponsor tecnico della società, di includere un nuovo brand sulla maglia.

Come riportato dal quotidiano inglese The Times, il club di Londra non ha avuto uno sponsor per la maglia nei primi due mesi della stagione in corso, mentre la Premier League valutava un’offerta da parte di Infinite Athlete, un’azienda di dati sportivi, in base alle sue regole sull’equo valore di mercato.

L’accordo con Infinite Athlete per questa stagione è stato infine approvato sulla base delle regole sulle transazioni con parti correlate alla fine di settembre, poiché lo sponsor ha legami in termini di investimento con i proprietari del Chelsea, Clearlake Capital e Todd Boehly.

Il precedente accordo del Chelsea con l’azienda di telecomunicazioni Three valeva 40 milioni di sterline a stagione. Il valore dell’accordo con Infinite Athlete non è stato reso pubblico, ma è stato confermato che durerà solo fino alla fine di questa stagione. Si pensa poi che il brand diventerà sponsor di manica la prossima stagione.

L’assenza continua del club dalla Champions League non ha aiutato nella ricerca di partner commerciali. Le aziende trovano molto valore nel fatto che il club con cui hanno rapporti sia tra i migliori d’Europa, come evidenziato dal fatto che Adidas, produttore delle maglie del Manchester United, pagherà al club 10 milioni di sterline in meno per ogni stagione in cui i Red Devils saranno fuori dalla competizione.