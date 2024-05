Adani, Cassano e Ventola: c’è la data del nuovo programma post Bobo TV

Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola sono pronti a scendere nuovamente “in campo” dopo la fine della collaborazione con Christian Vieri e con la sua Bobo TV. I tre ex calciatori – oggi opinionisti e molto attivi sui social network – hanno svelato al pubblico la data in cui sarà lanciato il loro programma, una nuova avventura professionale legata al calcio.

L’occasione è stata quella di un evento sul padel andato in scena a Catania, durante il quale i tre hanno parlato anche del loro futuro. Non ci sono ancora informazioni sul nome della nuova trasmissione e sui canali che la manderanno in onda, ma nel frattempo Adani ha ufficializzato la data di partenza: «Abbiamo creato una struttura seria. In maniera più ufficiale [il programma] inizierà dalla prima giornata del prossimo campionato, ci troverete su tutte le piattaforme e quando cominceremo non ci fermeremo più».

E’ facile ipotizzare che tra i canali utilizzati ci saranno Twitch e YouTube, anche se nulla per il momento è stato svelato in proposito. «Noi ci siamo sempre confrontati su tutto mettendo davanti il sentimento creando qualcosa quattro anni e mezzo fa. Da sei mesi questa cosa l’abbiamo difesa anche nel silenzio, che è molto più difficile e abbiamo aspettato il momento giusto per rimetterci insieme», ha raccontato Adani guardando a quello che è accaduto in passato.

Al volto Rai ha fatto eco anche Antonio Cassano: «Da questa sera inizia un nuovo percorso. Sono contento che sono con i miei amici fraterni per iniziare una roba pazzesca e sono convinto che faremo il c**o a tutti perché la gente vuole sentire quello che diciamo noi in maniera libera. Non abbiamo il capo che decide, non siamo contro o a favore di nessuno, siamo solo a favore del pallone».