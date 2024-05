Nuova vita per Chiellini: sarà opinionista di Fox Sports per EURO 2024

Giorgio Chiellini ha detto basta con il calcio giocato a fine 2023 e da inizio 2024 ricopre il ruolo di player development coach ai Los Angeles FC, ultima sua squadra. L’ex difensore della Juventus si è ritirato dopo essere riuscito a conquistare anche una MLS con la maglia della formazione californiana.

Ma in vista degli Europei 2024 in Germania, Chiellini è pronto a ricoprire un altro ruolo, quello di opinionista per l’emittente statunitense Fox Sports. A ufficializzarlo è lo stesso broadcaster che ha annunciato come il campione d’Europa in carica con l’Italia farà parte degli ospiti presenti in studio durante la rassegna continentale.

«EURO 2024 è di enorme importanza ed è un torneo che sarà sempre speciale per me, quindi sono stato onorato quando ho ricevuto la chiamata con l’opportunità di commentare – ha dichiarato lo stesso Chiellini –. Sono molto orgoglioso di far parte della famiglia FOX Sports attorno a una competizione così grande e non vedo l’ora di fare sul serio, ma anche di divertirmi un po’ alla scrivania, pur continuando a far crescere il movimento gioco qui negli Stati Uniti».

Con i Los Angeles FC, Chiellini ha disputato due stagioni in MLS collezionando 45 presenze e vincendo nel 21/22 il campionato statunitense che si somma così ai nove scudetti conquistati con la Juventus in Italia, con cui ha 561 presenze che gli hanno permesso di diventare il terzo giocatore con più partite giocate in maglia bianconera.