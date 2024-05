Inter, Zanetti: «Campionato dominato: fa ridere si parli di Marotta League»

“Qualcuno parla di Marotta League? Fa ridere quando vedi che c’è una squadra che ha dominato il campionato dall’inizio alla fine, c’è poco da dire. L’Inter di quest’anno ha fatto partite incredibili, con un grande gioco e i tifosi si sono divertiti veramente. Questo ti rende orgoglioso”. Lo ha detto il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti, intervenuto a Radio Tv Serie A con Rds.

“Noi non ci siamo mai nascosti: avevamo sempre detto di voler essere competitivi fino alla fine cercando di arrivare dove siamo arrivati – ha aggiunto -. Scudetto nel derby? È una cosa unica, storica. Poche volte ti può capitare, noi abbiamo colto la possibilità e l’abbiamo portata a termine. Sapevamo sarebbe stata una partita molto complicata, ma i ragazzi sono stati straordinari. Gli ultimi minuti di sofferenza fanno parte del nostro DNA, dopo il triplice fischio non abbiamo capito più niente. L’anno prossimo? Dall’inizio anno l’obiettivo sarà vincere il campionato, andare più avanti in Champions e ci sarà anche il Mondiale per club”.

“L’intenzione è che la squadra rimanga tale e che non vada via nessuno. Vediamo in questi ragazzi la voglia di continuare, siamo felici perché c’è una base molto forte. Se poi si presenteranno delle opportunità per migliorare la squadra lo faremo volentieri, restando nei nostri parametri. Mantenere l’atteggiamento e provare a capire se ci sono opportunità per rinforzare la rosa”.

“Zirkzee? Parliamo di un grandissimo giocatore, giovane, talentuoso e forte fisicamente. Servirebbe a qualsiasi squadra che lotta per obiettivi importanti – ha aggiunto -. Vediamo se si presenterà questa opportunità, magari un pensierino potremmo farlo. Lui con Thuram e Lautaro sarebbero tre attaccanti forti e molto giovani. I contratti di Lautaro e Barella? Rinnoveranno sicuramente. C’è questa predisposizione da parte loro e da parte nostra di continuare insieme”.

Chiusura dedicata a Lukaku: “Noi ci siamo rimasti male soprattutto per la tempistica e perché non è stato chiaro dall’inizio. È andata così, ma gli auguro una grande carriera”.