Manchester United, l’ex Juventus Jean-Claude Blanc sarà AD fino a luglio

In attesa di capire i prossimi passi a livello sportivo del Manchester United, dal futuro di ten Hag alla finalissima di FA Cup contro il Manchester City, sir Jim Ratcliffe sta iniziando a plasmare la società da quando si è insediato come socio di minoranza della famiglia Glazer. C’è infatti la sua mano su due nuove modifiche nel management dei Red Devils, che vede l’addio di Patrick Stewart e Cliff Baty.

Un divorzio di comune accordo con l’amministratore delegato ad interim e il direttore finanziario che si consumerà a fine stagione. A sostituirli saranno una vecchia conoscenza del calcio italiano come Jean-Claude Blanc, che ricoprirà la carica di AD fino al 13 luglio quando subentrerà Omar Berrada, proveniente dal Manchester City. Mentre Baty sarà sostituito dal nuovo CFO Roger Bell. Blanc, dal 2023, ricopre il ruolo di CEO del gruppo Ineos Sport, divisione della azienda fondata da Ratcliffe, con il compito di supervisionare le diverse società calcistiche del gruppo inglese, come il Nizza e il Losanna e ora anche il Manchester United.

«Vorrei ringraziare Patrick e Cliff per il loro servizio dedicato al Manchester United e augurare loro ogni bene per il futuro – ha commentato Joel Glazer –. Entrambi sono stati una fonte di preziosi consigli e competenze per molti anni, e Patrick ha ricoperto un ruolo importante come CEO ad interim durante questa fase di transizione».

Gli fa eco anche il già citato Ratcliffe: «Vorrei ringraziare personalmente sia Patrick che Cliff per il loro supporto nell’aiutarci a conoscere il club e nel farci sentire i benvenuti e rispetto la loro decisione di andare avanti mentre stabiliamo un nuovo team di gestione per il club».