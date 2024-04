Da Kane a Neuer: gli stipendi del Real Madrid 2023/24

La prima stagione, dopo 11 anni, del Bayern Monaco senza Bundesliga potrebbe regalare ai bavaresi quella Champions League che manca dal 2019/20. Infatti, Neuer e compagni sono in semifinale dove dovranno affrontare il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Una stagione che era nata con ben altri auspici, dopo aver visto l’annata precedenza con qualche intoppo di troppo che aveva portato al cambio in panchina in corsa, una novità quasi storica per il Bayern, fra Julian Nagelsmann e Thomas Tuchel, confermato alla guida della squadra. Il bilancio, sempre in positivo da anni, dei tedeschi ha permesso i soliti colpi importanti in estate per rinforzare la rosa.

Stipendi Bayern Monaco 2023 2024 – Acquisti e cessioni

Sono arrivati, infatti, Harry Kane dal Tottenham per 95 milioni di euro e Kim dal Napoli per 50 milioni così da rinforzare difesa e attacco. Hanno salutato in questi due ruoli, Sadio Mané per 30 milioni provenienti dall’Al Nassr, mentre per la difesa ha salutato Lucas Hernandez in estate, accasatosi al PSG per 45 milioni, e Benjamin Pavard, approdato all’Inter a gennaio per 30 milioni.

Altri due addi importanti, che questa volta vedono coinvolto il centrocampo, sono quelli di Ryan Gravenberch e Marcel Sabitzer, che hanno garantito al club bavarese introiti per un totale di 59 milioni, 40 milioni per il primo dal Liverpool e 19 milioni per il secondo, rimasto in Bundesliga al Borussia Dortmund.

Stipendi Bayern Monaco 2023 2024 – Kane guida la classifica

Di seguito, l’elenco dei calciatori della rosa dal più al meno pagato sulla base delle stime di Capology (tutte le cifre sono annuali e considerate al netto):